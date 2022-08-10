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    • 10.08.2022 16:49
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    Pençe Kilit'ten acı haber! PKK'lı hainlerin ateşi sonrası P.Uzm.Çvş. Mahsun Şimşek şehit oldu

    MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Mahsun Şimşek şehit olmuştur.

    Şehidimiz var!

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehit olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Şimşek'in şehit olduğu belirtildi.

    Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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    Haberler Güncel Pençe Kilit'ten acı haber! PKK'lı hainlerin ateşi sonrası P.Uzm.Çvş. Mahsun Şimşek şehit oldu
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