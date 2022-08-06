Büyükbaş haşhaşi Hasan Ali Yurtsever'in FETÖ yayınlarına katılmak için sıraya girdiler! CHP, HDP, DEVA ve niceleri... İsim isim o liste

15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimin ardından yaptığı provokasyonlarla İslami değerlere gölge düşüren Furkan Vakfı'nın etki ajanı lideri Alparslan Kuytul'un haşhaşi Asım Yıldırım'ın programına katılması tüm dikkatleri üzerine toplamış, Kuytul'a tepki üstüne tepki yağmıştı.
Fotoğrafta: FETÖ'cü Asım Yıldırım ve etki ajanı Alparslan Kuytul
Bu olay mercek altına alındığında Alparslan Kuytul'un tek olmadığını, tanınan birçok ismin tek bir FETÖ'cünün organize ettiği yayınlara konuk olmak için adeta sıraya girdiği gözler önüne serildi.
Konuya ilişkin derlediğimiz detaylara şöyle bir göz atalım;
Söz konusu paralel yayınlara çıkan isimlerin kağıt üzerinde FETÖ ile alakasız görünen, FETÖ mevzubahis olduğunda mangalda kül bırakmayan tipler olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Fotoğrafta: Hasan Ali Yurtsever
ÜST DÜZEY HAŞHAŞİ HASAN ALİ YURTSEVER
Ancak aynı isimler, FETÖ'nün ABD'deki tepe yöneticilerinden biri olan Hasan Ali Yurtsever'in sosyal platformlar üzerinden icra ettiği yayınlara girmek için birbirleriyle yarıştı.
İlk önce FETÖ propagandasının hakim olduğu yayınlara imza atan ve haşhaşibaşının yönetici kadrosunda yer alan Hasan Ali Yurtsever'e dikkat kesilelim...
Hasan Ali Yurtsever ABD'de FETÖ'nün çatı kuruluşlarından Rumi Forum'da başkanlık yaptı. Şimdilerde ABD'de koyu bir Katolik üniversitesi olan Benedictine Üniversitesi'nde sözde "İslam Danışmanı"
Öte yandan Yurtseverler ailecek ABD vatandaşı.
FETÖ FİNANSÖRÜNÜN DAMADI
FETÖ'cü Hasan Ali Yurtsever, İzmir'in tanınmış FETÖ finansörlerinden Zeki Sakman'ın damadı.
Haşhaşi Zeki Sakman "kızlarımın kiminle evleneceğine ben karar vermedim, Fetullah Gülen karar verdi" diyor.
Sakman'ın bir diğer kızı Yusuf Bekmezci'nin oğlu ile evli.