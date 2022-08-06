Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.08.2022 18:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.08.2022 18:51
    ABONE OL

    Büyükbaş haşhaşi Hasan Ali Yurtsever'in FETÖ yayınlarına katılmak için sıraya girdiler! CHP, HDP, DEVA ve niceleri... İsim isim o liste

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün sosyal medya üzerinden kara propaganda, manipülasyon ve dezenformasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu durum detaylıca mercek altına alındığında Hasan Ali Yurtsever isimli üst düzey FETÖ'cü tüm dikkatleri üzerine topluyor. Büyükbaş haşhaşinin yaptığı yayınlara katılan isimler ise dikkat çekici! Kağıt üzerinde FETÖ ile alakasız görünen, FETÖ mevzubahis olduğunda mangalda kül bırakmayan tipler Yurtsever'in yayınlarına katılmak için adeta birbirleriyle yarıştı. CHP'lisi HDP'lisinden DEVA'lısına, şairinden oyuncusuna, gazetecisinden fizikçisine bu isimlerin FETÖ yöneticisi Hasan Ali Yurtsever'i nereden tanıdığı ve nasıl bağlantığı kurduğu merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    FETÖ yayınlarına katılmak için sıraya girdiler!

    15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimin ardından yaptığı provokasyonlarla İslami değerlere gölge düşüren Furkan Vakfı'nın etki ajanı lideri Alparslan Kuytul'un haşhaşi Asım Yıldırım'ın programına katılması tüm dikkatleri üzerine toplamış, Kuytul'a tepki üstüne tepki yağmıştı.



    Fotoğrafta: FETÖ'cü Asım Yıldırım ve etki ajanı Alparslan Kuytul

    Bu olay mercek altına alındığında Alparslan Kuytul'un tek olmadığını, tanınan birçok ismin tek bir FETÖ'cünün organize ettiği yayınlara konuk olmak için adeta sıraya girdiği gözler önüne serildi.

    Konuya ilişkin derlediğimiz detaylara şöyle bir göz atalım;

    Söz konusu paralel yayınlara çıkan isimlerin kağıt üzerinde FETÖ ile alakasız görünen, FETÖ mevzubahis olduğunda mangalda kül bırakmayan tipler olduğu dikkatlerden kaçmadı.


    Fotoğrafta: Hasan Ali Yurtsever

    ÜST DÜZEY HAŞHAŞİ HASAN ALİ YURTSEVER
    Ancak aynı isimler, FETÖ'nün ABD'deki tepe yöneticilerinden biri olan Hasan Ali Yurtsever'in sosyal platformlar üzerinden icra ettiği yayınlara girmek için birbirleriyle yarıştı.



    İlk önce FETÖ propagandasının hakim olduğu yayınlara imza atan ve haşhaşibaşının yönetici kadrosunda yer alan Hasan Ali Yurtsever'e dikkat kesilelim...

    Hasan Ali Yurtsever ABD'de FETÖ'nün çatı kuruluşlarından Rumi Forum'da başkanlık yaptı. Şimdilerde ABD'de koyu bir Katolik üniversitesi olan Benedictine Üniversitesi'nde sözde "İslam Danışmanı"

    Öte yandan Yurtseverler ailecek ABD vatandaşı.



    FETÖ FİNANSÖRÜNÜN DAMADI
    FETÖ'cü Hasan Ali Yurtsever, İzmir'in tanınmış FETÖ finansörlerinden Zeki Sakman'ın damadı.

    Haşhaşi Zeki Sakman "kızlarımın kiminle evleneceğine ben karar vermedim, Fetullah Gülen karar verdi" diyor.

    Sakman'ın bir diğer kızı Yusuf Bekmezci'nin oğlu ile evli.




        BÜYÜKBAŞ HAŞHAŞİ ALT TABAKAYI AZARLAYACAK KAPASİTEDE
        Hasan Ali Yurtsever, örgüt içinde o kadar güçlü ki örgüt yöneticilerini eleştirmeye çalışan alt tabakaya "siz kimsiniz ki her şeyden haberiniz olacak" ifadelerini kullanarak azarlayacak kapasitede.



        Büyükbaş haşhaşi Yurtsever, şu sıralar Fetullahçı Terör Örgütü'nün himayesinde olan Huddled Masses isimli kurumun başında.

        Şimdi gelelim söz konusu FETÖ kanalına çıkmak için sıraya giren isimlere...



        Anavatan Partisi Eski Genel Başkanı Nesrin Nas



        "Solcu Şair" Yılmaz Odabaşı



        Barbaros Şansal isimli esfel-i safilin



        Eski HDPKK'lı Akın Birdal



        AK Parti'de Kültür Bakanlığı yapan daha sonra da kovulan Ertuğrul Günay,



        15 TEMMUZ ANMASINA KATILAN SANATÇILARI ŞİKAYET ETTİ
        CHP'li Meclis Üyesi, Tiyatro Oyuncusu Levent Üzümcü... Üzümcü, FETÖ'nün büyükbaşı Hasan Ali Yurtsever'in yayınlarına katılmış ve 15 Temmuz anmasına katılan sanatçıları adeta şikayet etmişti.



        Üzümcü, "Onlar için 15 Temmuz'un birinci yıl dönümünü kutlamak, Kazlıçeşme'de en önde oturup kumanya kemirmek daha cazip" ifadelerini kullanmıştı.



            DEVA Partisi Kurucularından Ahmet Faruk Ünsal



            PKK destekçisi Ferhat Tunç



            Fizikçi Yazar Aslı Erdoğan



            Refah Partisi'nden Diyarbakır Belediye Başkanlığı yapmış Abdulbaki Erdoğmuş



            CHP'li Haluk Pekşen



            NASIL BİR BAĞLARI VAR?
            CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı... Ataklı'nın, FETÖ'cü Yurtsever ile nasıl bir bağlantısı olduğu ise merak konusu!



            CHP, FETÖ'YE ADETA HESAP VERDİ
            Cumhuriye Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay... Altay, CHP'nin nasıl değiştiğini FETÖ'cü Ali Yurtsever'e anlatıyor.



            Tunceli'nin Komünist Başkanı Fatih Maçaoğlu



            Bir başka CHP yandaşı gazeteci Sedef Kabaş. Kabaş, bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ahlaksız hakaretlerinden kaynaklı bir dönem cezaevinde hüküm giymişti.



            Korkut Boratav



            Suavi



            Yazgülü Aldoğan

            Tüm bu gelişmeler ışığında akıllara bir kaç soru geldi...

            Modern, laik, devrimci geçinen tipler, FETÖ'nün ABD'deki tepe yöneticilerinden biri olan Hasan Ali Yurtsever'in yayınlarına ne amaçla katılıyor?

            Bu isimler, Hasan Ali Yurtsever'i nereden tanıyor?

            Yayınlara katılan isimlerle, FETÖ'nün büyükbaşı Hasan Ali Yurtsever'in arasındaki bağlantıyı kim kuruyor?

            TOPLUM VİCDANINI RAHATLATAN BİR CEVAP VEREBİLECEKLER Mİ?
            15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimin ardından, FETÖ yöneticisi Hasan Ali Yurtsever'in programına katılan CHP'lisinden HDP'lisine, şairinden oyuncusuna deşifre olan bu isimlerin toplum vicdanını rahatlatan bir cevap verip vermeyeceği merak konusu oldu.



            MUSTAFA İSLAMOĞLU, FETÖ YAYINLARINDA!
            Mustafa İslamoğlu da iki yıl önce FETÖ'nün eski Yalova İmamı Tayfun Tuna (Kanada'da) ve Zaman Gazetesinin Eski Londra Temsilcisi İlhan Gökalp'ın kurduğu Verdana isimli kanala çıkmıştı.



            Aynı İslamoğlu, Ali Yurtsever'in şahsi kanalına da çıkmış...
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Son dakika: Başkan Erdoğan, TOGG’u kullandı
            Haberler Güncel Büyükbaş haşhaşi Hasan Ali Yurtsever'in FETÖ yayınlarına katılmak için sıraya girdiler! CHP, HDP, DEVA ve niceleri... İsim isim o liste
                SON DAKİKA