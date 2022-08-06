Başkan Erdoğan, TOGG'u kullandı: "Bir Togg hatırası..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı.
BİR TOGG HATIRASI
Başkan Erdoğan, "Bir Togg hatırası" etiketiyle Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.
Gebze Bilişim Vadisi'nde dün düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılan Erdoğan, sonrasında Togg'un test süreçleri devam eden mühendislik prototipini denemişti. Test sürüşünde Erdoğan'a Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş da eşlik etmişti.
Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gemlik fabrikasının resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme törenini gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız." dedi.