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    Başkan Erdoğan, TOGG'u kullandı: "Bir Togg hatırası..."

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’nde Türkiye’nin yerli otomobili TOGG aracını bir süre kullandı. Sosyal medyadan o anları paylaşan Başkan Erdoğan, "Bir Togg hatırası..." ifadelerini kullanarak bir video yayınladı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan, TOGG’u kullandı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katıldı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı.


    BİR TOGG HATIRASI
    Başkan Erdoğan, "Bir Togg hatırası" etiketiyle Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.

    Gebze Bilişim Vadisi'nde dün düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılan Erdoğan, sonrasında Togg'un test süreçleri devam eden mühendislik prototipini denemişti. Test sürüşünde Erdoğan'a Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş da eşlik etmişti.

    Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gemlik fabrikasının resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme törenini gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız." dedi.

        Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde katıldığı "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nin ardından test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü gerçekleştirdi.

        "CENNET VATANIMIZIN YOLLARINDA"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından test sürüşüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızın yollarında... Yerli ve milli..." ifadelerini kullandı.

        Paylaşımda, Erdoğan'ın test sürüşü sırasında çekilen fotoğraflarına da yer verildi.

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