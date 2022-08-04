TOGG ilk kez şarjda görüntülendi! Bir kahve molası kadar! İşte TOGG'un şarz cihazı böyle test edildi
TOGG'un Gemlik Kampüsü'ne kurulan ilk TruGo şarj cihazı, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test edilmeye başlandı. EPDK'nın yayınladığı "Şarj Hizmeti Yönetmeliği" kapsamında yaptığı lisans başvurusu kabul edilen Togg, "Trugo" markasıyla sektöre yüksek performans, hızlı kurulum ve geniş kapsam ağıyla giriyor. Trugo'nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde yüzde 80'e ulaşabilecek.
04.08.2022 18:23 - Son Güncelleme: 04.08.2022 18:44
Togg'un "Yeniliğe Yolculuk" hedefinin çekirdeği olan doğuştan sürdürülebilir Gemlik Tesisi'nde seri üretim için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Şarj olan Togg'un da yer aldığı bir videoyla yapılan paylaşımda, şarj cihazlarının, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test etmeye başlandığı kaydedildi.
Şirketin, Trugo ile 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyonda 1.000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) kurma hedefiyle çıktığı yolda şarj ağı işletmeci lisansı için yaptığı başvuru kabul edildi.