Akşener bakakalmıştı! Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen şahıs gözaltında

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te esnaf ziyaretinde bulundu, partililerle bir araya geldi. Akşener'in ziyareti kapsamında uğradığı bir dükkanda skandal bir olay yaşandı.

"BURASI KÜRDİSTAN" DEDİ

Cemil Taşkesen isimli esnaf görünümlü provokatör alenen bölücülük çağrısı yaparak Kürdistan naraları attı.

Taşkesen, "Kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor, biz buna karşıyız. Senin bulunduğun yer Kürdistan. Biz varız, senin bulunduğun yer de Kürdistan. Ama ne yazık ki bu Meclis'te inkar ediliyor" şeklinde haddini aşan skandal ifadeler kullandı.

AKŞENER DONDU KALDI

Bölücü bir ağızla konuşan esnaf görünümlü provokatöre haddini bildiremeyen, sözde milliyetçi kökenli bir partinin lideri olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sen burayı Kürdistan olarak tarifleyebilirsin başkası için de farklıdır. Bunu kabul etmem mümkün değil" ifadelerini kullanmakla yetindi.