Akşener bakakalmıştı! Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen şahıs gözaltında

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te esnaf ziyaretinde bulundu, partililerle bir araya geldi. Akşener'in ziyareti kapsamında uğradığı bir dükkanda skandal bir olay yaşandı.
"BURASI KÜRDİSTAN" DEDİ
Cemil Taşkesen isimli esnaf görünümlü provokatör alenen bölücülük çağrısı yaparak Kürdistan naraları attı.
Taşkesen, "Kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor, biz buna karşıyız. Senin bulunduğun yer Kürdistan. Biz varız, senin bulunduğun yer de Kürdistan. Ama ne yazık ki bu Meclis'te inkar ediliyor" şeklinde haddini aşan skandal ifadeler kullandı.
AKŞENER DONDU KALDI
Bölücü bir ağızla konuşan esnaf görünümlü provokatöre haddini bildiremeyen, sözde milliyetçi kökenli bir partinin lideri olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sen burayı Kürdistan olarak tarifleyebilirsin başkası için de farklıdır. Bunu kabul etmem mümkün değil" ifadelerini kullanmakla yetindi.
EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI
Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Taşkesen'i adresinde gözaltına aldı. Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.