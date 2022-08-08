Yaklaşık 6 aylık bekleme süreci geçirdiklerine işaret eden Alibeyler, "Orada geçirdiğimiz kah üzüntülü kah stresli kah özlemli sürecin bize bir mükafatı oldu diye düşünüyorum. Vatanımızı, ülkemizi görmek bana ayrı bir keyif verdi. Uzun senedir açık deniz kaptanlığı, uzun yol kaptanlığı yapmaktayım ama hiç bu kadar özlem duymamıştım. Bu da ayrı bir anı olarak kalacak hayatımda." diye konuştu.

Alibeyler, Müşterek Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda 5 Ağustos'ta iki geminin Çornomorsk Limanı'ndan, bir geminin de Odessa Limanı'ndan hareket ettiğini anlatarak, belirlenen rotaya göre kılavuz kaptan ve kılavuz bot eşliğinde seferlerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Rotayla ilgili bilgi veren Alibeyler, İstanbul'daki denetimlerin ardından İstanbul Boğazı'nı geçerek İzmit Körfezi'ne girdiklerini söyledi.

Alibeyler, emniyetli şekilde limana bağlandıklarını anlatarak, "Şimdi resmi giriş işlemlerimiz yapıldı. Yükü tahliye etmek için gerekli adımları attık. Limanla irtibat halinde yükü tahliye etmeye başlayacağız." dedi.