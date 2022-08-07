Bir televizyon programında haddini aşan Demokrat Partili Cemal Enginyurt koruması ile birlikte gazeteci Latif Şimşek'i darp etti. Programın konukları arasında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, CHP'li Barış Yarkadaş, gazeteci Latif Şimşek ve yazar Doğan Çağlar vardı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Enginyurt'un korumasının gazeteci Şimşek'i yumrukladığı anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Görüntülerde korumanın Şimşek'i sırtından tutarak boş alana çektiği ardından yumrukladığı görülüyor. Korumanın yumruk attığı Şimşek'i Enginyurt'un da yumrukladığı görüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında bir televizyon kanalında çıkan tartışma sonucunda Enginyurt ve kendisiyle kanala gelen, resmi görevi bulunmayan şüpheli hakkında Şimşek'i darbettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi.
Çıkan tartışma sonucunda Enginyurt ile kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darbettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.
GÖZALTINA ALINDI
Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında televizyon kanalında çıkan tartışma sonucu, Enginyurt ile kanala gelen ve Şimşek'i darbettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi.
Çıkan tartışma sonucu Enginyurt ile kanala gelen ve resmi görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darbettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında şüpheli Emrah T. gözaltına alındı.
Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Başsavcılık olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimat vermişti. Gün içinde şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe şüpheli tutuklandı.
ŞİMŞEK'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: KÜFÜRLER SAVURDU
Şimşek ifadesinin devamında, ''Tartışma sonrası programa ara verildiğinde Cemal Enginyurt oturduğum yere gelmeye çalışarak şahsıma ve anneme defalarca küfürler savurdu. 'A...na ko.. ço..' şeklinde hakaretler savurduğu sırada Cemal Enginyurt ile stüdyoya birlikte gelen bir şahıs yüzüme defalarca yumruk attı. Canlı yayın konuklarının araya girmesiyle saldırıdan kurtuldum'' diye konuştu.