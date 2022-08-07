"BİZ GAZETECİYİZ, MAFYA DEĞİLİZ"

Çıkan görüntüler sonrası açıklamalarda bulunan Şimşek, "Programa ara verilmişti o ara esnasında girmiş içeriye. Saldırıda bulunanın kim olduğunu biz de bilmiyorduk. Biz gazeteciyiz, mafya değiliz ama dün akşam kim mafya olduğunu siyasetçiyle, mafya arasındaki belirledi" dedi.

"MUHALEFETTEN ARAYAN OLMADI"

Muhalefetin açıklama yapmadığına dikkat çeken Şimşek, "Beklemiyorum da muhalefet sadece kendi yandaşlarına saldırı olduğunda kınarlar ama benim gibi milliyetçi, muhafazakar bir gazeteciye haksızca saldırı yapıldığında susarlar. Şu ana kadar muhalefetten arayan olmadı." ifadelerini kullandı.

"BANA ATTIRDIĞI BİRKAÇ YUMRUK BENİM İÇİN ŞEREF MADALYASIDIR"

Burada bana attırdığı birkaç yumruk benim için şeref madalyasıdır. " diyen Şimşek, "Çünkü ben orada devletin hakimini, savcısını, polisini savunurken saldırıya uğradım. Şimdi herkes düşünsün Cemal Enginyurt'un nasıl bir kişilik olduğunu" şeklinde konuştu.