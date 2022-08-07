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    • 07.08.2022 07:43
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    • 07.08.2022 21:39
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    DP'li Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'i yumrukladığı görüntüler ortaya çıktı! Saldırgan tutuklandı

    Son dakika haberi! Demokrat Partili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek, televizyon programında tartıştı. Programın sunucusu Pınar Işık Ardor, Enginyurt'un korumasının yayına ara verildiği sırada gazeteci Latif Şimşek'i darp ettiğini belirtip olayın yargıya intikal ettirildiğini açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Latif Şimşek'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Öte yandan olay anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Korumanın yumruk attığı Şimşek'i Enginyurt'un da yumrukladığı görüldü. Enginyurt ve kendisiyle kanala gelen, resmi görevi bulunmayan şüpheli hakkında Şimşek'i darbettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında Erhan T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe şüpheli tutuklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Enginyurt ve korumasından canlı yayında saldırı!

    Bir televizyon programında haddini aşan Demokrat Partili Cemal Enginyurt koruması ile birlikte gazeteci Latif Şimşek'i darp etti. Programın konukları arasında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, CHP'li Barış Yarkadaş, gazeteci Latif Şimşek ve yazar Doğan Çağlar vardı.

    GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
    Enginyurt'un korumasının gazeteci Şimşek'i yumrukladığı anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

    Görüntülerde korumanın Şimşek'i sırtından tutarak boş alana çektiği ardından yumrukladığı görülüyor. Korumanın yumruk attığı Şimşek'i Enginyurt'un da yumrukladığı görüldü.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında bir televizyon kanalında çıkan tartışma sonucunda Enginyurt ve kendisiyle kanala gelen, resmi görevi bulunmayan şüpheli hakkında Şimşek'i darbettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi.

    Çıkan tartışma sonucunda Enginyurt ile kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darbettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

    Açıklamada, Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.

    GÖZALTINA ALINDI
    Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında televizyon kanalında çıkan tartışma sonucu, Enginyurt ile kanala gelen ve Şimşek'i darbettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi.

    Çıkan tartışma sonucu Enginyurt ile kanala gelen ve resmi görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darbettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

    Soruşturma kapsamında şüpheli Emrah T. gözaltına alındı.

    Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.

    ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
    Başsavcılık olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimat vermişti. Gün içinde şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe şüpheli tutuklandı.

    ŞİMŞEK'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: KÜFÜRLER SAVURDU
    Şimşek ifadesinin devamında, ''Tartışma sonrası programa ara verildiğinde Cemal Enginyurt oturduğum yere gelmeye çalışarak şahsıma ve anneme defalarca küfürler savurdu. 'A...na ko.. ço..' şeklinde hakaretler savurduğu sırada Cemal Enginyurt ile stüdyoya birlikte gelen bir şahıs yüzüme defalarca yumruk attı. Canlı yayın konuklarının araya girmesiyle saldırıdan kurtuldum'' diye konuştu.

        "BİZ GAZETECİYİZ, MAFYA DEĞİLİZ"
        Çıkan görüntüler sonrası açıklamalarda bulunan Şimşek, "Programa ara verilmişti o ara esnasında girmiş içeriye. Saldırıda bulunanın kim olduğunu biz de bilmiyorduk. Biz gazeteciyiz, mafya değiliz ama dün akşam kim mafya olduğunu siyasetçiyle, mafya arasındaki belirledi" dedi.

        "MUHALEFETTEN ARAYAN OLMADI"
        Muhalefetin açıklama yapmadığına dikkat çeken Şimşek, "Beklemiyorum da muhalefet sadece kendi yandaşlarına saldırı olduğunda kınarlar ama benim gibi milliyetçi, muhafazakar bir gazeteciye haksızca saldırı yapıldığında susarlar. Şu ana kadar muhalefetten arayan olmadı." ifadelerini kullandı.

        "BANA ATTIRDIĞI BİRKAÇ YUMRUK BENİM İÇİN ŞEREF MADALYASIDIR"
        Burada bana attırdığı birkaç yumruk benim için şeref madalyasıdır.         " diyen Şimşek, "Çünkü ben orada devletin hakimini, savcısını, polisini savunurken saldırıya uğradım. Şimdi herkes düşünsün Cemal Enginyurt'un nasıl bir kişilik olduğunu" şeklinde konuştu.



        NE OLMUŞTU?
        Gazeteci Latif Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte ortalık bir anda gerildi.



        ENGİNYURT ŞİMŞEK'E SALDIRDI
        Şimşek'in aynı şekilde kendisine "Sen bırak bu işleri" şeklinde tepki göstermesi karşısında haddini aşarak gazetecinin üzerine yürüyen Enginyurt'un canlı yayına ara verildiği sırada koruması ile birlikte Şimşek'i darp ettiği belirtildi.

        STÜDYODAKİLER NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ
        Yaşananlar karşısında stüdyodakiler de panikledi. İlk olarak ikiliden uzaklaşan sunucu Pınar Ardor, "Kesin yayını arkadaşlar" diyerek yönetmenden ricada bulundu.

        CANLI YAYINDAKİ KONUKLAR ARAYA GİRDİ
        Fakat daha sonra yayın kesilmedi ve Ardor ile diğer konuklar, Enginyurt ve Şimşek'in yanına giderek ayrılmalarını sağladı.

            OLAY YARGIYA İNTİKAL ETTİ
            Enginyurt ve korumasının gazeteci Latif Şimşek'i darp ettiğini belirten Ardor, "Konu zaten yargıya intikal ettirildi." dedi.


            "VANDALLIK"
            AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Latif Şimşek'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Dağ paylaşımında "Canlı yayında DP Genel Başkan Yardımcısı'nın gerçekleştirdiği vandallığı kınıyorum. Bırakın siyaseti, insanlığa dair hiçbir emare taşıyamanlar toplum önüne çıkartılmamalı. Latif Şimşek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

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