DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek'i darp eden korumasına soruşturma açıldı

Türkiye, dün TV100 kanalında yaşanan canlı yayın skandalıyla sarsıldı! Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek ile Barış Yarkadaş ve yazar Doğan Çağlar, cumartesi akşamı 'Gündeme Dair' programına katıldı. Latif Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerine Cemal Enginyurt "Bırak bu sişleri" diye cevap verince gerilim tırmandı. DP'li vekil Enginyurt, Şimşek'in üzerine yürüdü, saldırmaya çalıştı. Enginyurt'un koruması Emrah Topal tarafından yumruklanan Şimşek, soluğu Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde aldı. İfadesinde "Tartışma sonrası programa ara verildiğinde Cemal Enginyurt oturduğum yere gelmeye çalışarak şahsıma ve anneme küfürler savurdu. Cemal Enginyurt ile stüdyoya birlikte gelen bir şahıs yüzüme defalarca yumruk attı. Canlı yayın konuklarının araya girmesiyle saldırıdan kurtuldum" ifadesini kullandı. Enginyurt ile korumasından şikayetçi olduğunu açıkladı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
KORUMA KATİL ÇIKTI!
Gözaltına alınan ve tutuklanan koruma Emrah Topal, tam bir suç makinesi çıktı! Öyle ki korumanan kasten adam öldürme, tehdit ve yaralama suçlarından sabıkası vardı. Cemal Enginyurt'un milletvekili olmasından dolayı ise dosyasının ayrıldığı açıklandı.