DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek'i darp eden korumasına soruşturma açıldı





KORUMA KATİL ÇIKTI!

Gözaltına alınan ve tutuklanan koruma Emrah Topal, tam bir suç makinesi çıktı! Öyle ki korumanan kasten adam öldürme, tehdit ve yaralama suçlarından sabıkası vardı. Cemal Enginyurt'un milletvekili olmasından dolayı ise dosyasının ayrıldığı açıklandı.

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