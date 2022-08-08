Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti'de kritik MKYK!

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda Başkan Erdoğan, Soçi'de gerçekleştirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını kurmayları ile paylaşacak.
Başkan Erdoğan diplomasi trafiğinin ana hatlarını da anlatacak. 2023 seçimlerine 10 ay gibi kısa bir süre kalması nedeniyle toplantıda iç politikada yaşanan gelişmeler de geniş olarak ele alınacak.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
14 Ağustos AK Parti'nin kuruluş yıldönümü için hazırlıkların da konuşulacağı MKYK'da, ekonomiden sağlığa, KPSS sorularından provokatif saldırılara kadar pek çok konu başlığı masaya yatırılacak. Öte yandan toplantıda Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısı da değerlendirilecek.