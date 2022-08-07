HDPKK mitinginde bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' naraları! Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' göndermesi





Buldan, "Seçimler yaklaşınca Kürtleri hatırlayanlar, kendilerinden utanmalıdır. Kürtler sadece ve sadece seçimlerde hatırlanacak bir hal değildir. Helalleşmek adı altında Kürtlerle seçim dönemi bir araya gelmeye çalışanlara şunu söylemek isteriz, Kürtler onurlu biz yüzleşme olmadan, kimseye hakkını helal etmeyecektir. Bir kez daha HDP'nin barışa, demokrasiye, adalete ve Türkiye'deki tüm yaşanan krizlerin çözümünde tek adres olduğumuzu haykırıyorum. Biz yeter ki birlikte mücadele edelim, el ele, omuz omuza verelim. Bunu gerçekleştirirsek Demirtaş da, Yüksekdağ da, Kışanak da, Baluken de özgürlüğüne kavuşacaktır. Bizim mücadelemiz adalet ve barış mücadelesidir" ifadelerini kullandı.