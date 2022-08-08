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    Başkan Erdoğan ve Putin'in görüşmesindeki kare batı ülkelerini çıldırttı

    Ankara-Moskova arasındaki işbirliği, batılı ülkeleri rahatsız etti. AB'li yetkililer, Başkan Erdoğan ile Putin'in bu samimiyetinden endişe duyduklarını belirtti.

    Foto şok

    Türkiye hem Ukrayna, hem de Rusya ile denge politikasını tercih etti. Erdoğan ile Putin'in Soçi'deki görüşmesi ise iki ülke ilişkilerini daha da pekiştirdi.



    Ancak bu durum, AB ülkelerini panikletti. Türkiye karşıtları, harekete geçti. Ekonomik yaptırım tehdidini dile getirdi.Cevabı TAKVİM verdi: Kuru gürültü...



    BATILI ÜLKELERİ ÇILDIRTAN İKİ KARE
    TARİH: 5 AĞUSTOS 2022 YER: SOÇİ
    Putin, Başkan Erdoğan'la Soçi'de çok samimi bir şekilde poz verdi.
        Foto şok
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan ve Putin'in görüşmesindeki kare batı ülkelerini çıldırttı
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