Başkan Erdoğan ve Putin'in görüşmesindeki kare batı ülkelerini çıldırttı

Türkiye hem Ukrayna, hem de Rusya ile denge politikasını tercih etti. Erdoğan ile Putin'in Soçi'deki görüşmesi ise iki ülke ilişkilerini daha da pekiştirdi. Ancak bu durum, AB ülkelerini panikletti. Türkiye karşıtları, harekete geçti. Ekonomik yaptırım tehdidini dile getirdi.Cevabı TAKVİM verdi: Kuru gürültü... BATILI ÜLKELERİ ÇILDIRTAN İKİ KARE TARİH: 5 AĞUSTOS 2022 YER: SOÇİ Putin, Başkan Erdoğan'la Soçi'de çok samimi bir şekilde poz verdi. TARİH: 8 ŞUBAT 2022 YER: MOSKOVA Oysa Macron'u ve Scholz'u 4 metrelik masada misafir etmişti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN