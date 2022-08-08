Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye net mesaj: Avrupa güvenliğinin Türkiye'ye ihtiyacı var

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda flaş açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ı uyaran Çavuşoğlu, "Ermenistan'ı yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrar uyarıyoruz. Dış politikamızı, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün misarısı "Yurtta sulh, Cihanda sulh" sözleri şekillendirdi." dedi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Daha adil bir dünya düzeninin bayraktarlığını yapıyoruz.
Gıda kirizinin çözümünde Ukrayna tahılının ihracatı için İstanbul mutabakatı küresel diplomasimizin vitrini oldu.
Farklı coğrafyalarda olumsuz gidişe dur diyebiliyoruz.
"ERMENİSTAN'I TEKRAR UYARIYORUZ"
Ermenistan'ı yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrar uyarıyoruz.
Dış politikamızı, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün misarısı "Yurtta sulh, Cihanda sulh" sözleri şekillendirdi.
Girişimci ve insani dış politikamızla kalıcı barışa hizmet edecek bir diplomasi için çözümler üretmek gerekiyor. Gücümüzü iyilikten yana kullanabilmeliyiz.
Bu vizyona ihtiyaç var, dünya yeni çalkantıların arifesinde. Dünya huzursuz. Kalkınmanın önüne set çekilen bir ortamdayız.
Büyük güçler kafa tokuşturuyor. Bunların nedeninde çok çeşitli etkenler aranabilir. Dost-düşman bilsin ki Azerbaycan yalnız değildir.
"TARİHİN AKIŞI TÜRKİYE'NİN DOSTLUĞUNU ÖĞRETTİ"
Tek başına başardıklarımızı AB ile yapıyor olsaydık AB tüm dünyada küresel aktör olurdu.
Ukrayna krizi türkiyenin değerini yeniden gözler önüne serdi. Tarihin akışı Türkiye'nin dostluğunu öğretti.
Türkiye mecburen faal. Her krizde Türkiye yanınızda olmasını isteyeceğiniz ülkedir. Türkiye, doğal ve güçlü bir ortaktır.
"TÜRKİYE, AVRUPA'DIR VE AVRUPA'NIN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"
Avrupa Birliği'nden somut adımlar atmasını bekliyoruz. Türkiye'nin nasıl vazgeçilmez bir ülke olduğunu oluşturduğumuz bir programla yeniden anlatacağız. Türkiye, Avrupa'dır ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var.