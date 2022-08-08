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    • Güncel
    • 08.08.2022 10:48
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    • 08.08.2022 11:00
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    MSB duyurdu: Pençe-Kilit'te 2 PKK'lı terörist öldürüldü

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    2 PKK’lı daha duman oldu!

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "MÜCADELEMİZ EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HâLE GETİRİLİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK"
    "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!"

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