24 Ağustos az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Antalya, Kaş...

Meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi. Bu nedenle endişeli birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, az önce deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? İşte merak edilenler...

AFAD SON DAKİKA DUYURDU!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Kaş ilçesinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.4 olarak bildirildi.

Yapılan açıklamada depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Büyüklük : 4.4 (Mw) Yer : Akdeniz, 40.21 km. Kas (Antalya) Tarih-Saat : 24.08.2022, 08:30:22 TSİ Enlem : 35.7601 N Boylam : 29.7215 E Derinlik : 25.14 km"

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin 24 Ağustos 2022 tarihli son dakika depremler listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ!