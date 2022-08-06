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    • 06.08.2022 23:25
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    Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'deki temasları kapsamında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesini ziyaret etti.

    Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine ziyaret

    Kocaeli'deki temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesine taziye bulundu

    BAŞKOMUTAN OĞLUMU ZİYARET ETTİ
    Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz atışı neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

    Bayram ve Gül Sarı çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, "Başkomutan oğlumu ziyaret etti. Biz gururluyuz, onların ölmediğini de biliyoruz" dedi.

    ŞEHİT İÇİN DUA OKUDU
    Sarı'nın ailesiyle görüşen Başkan Erdoğan, şehit için dua etti.
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret
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