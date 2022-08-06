Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine ziyaret

Kocaeli'deki temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesine taziye bulundu
BAŞKOMUTAN OĞLUMU ZİYARET ETTİ
Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz atışı neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.
Bayram ve Gül Sarı çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, "Başkomutan oğlumu ziyaret etti. Biz gururluyuz, onların ölmediğini de biliyoruz" dedi.
ŞEHİT İÇİN DUA OKUDU
Sarı'nın ailesiyle görüşen Başkan Erdoğan, şehit için dua etti.