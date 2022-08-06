Irkçı Ümit Özdağ'dan yeni Suriyeli yalanı! Gerçek bambaşka çıktı

'HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK' SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI

Farklı suçlardan 9 kayıtları bulunan Muhammed İkbal Gülbahar ve Özcan Yıldırım işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçlarını kabul eden her iki şüpheli de 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Yine gözaltına alınan Fatih Büyükziyanak hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suç uydurma' maddeleri gereğince adliyeye sevk edildi. Büyükziyanak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ağabey Kemal Büyükziyanak hakkında da 'suç uydurma' maddesince de işlem yapıldı.

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