Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e 'uyuşturucu' tepkisi: Sen partindeki sulu kuru kullananları düşün

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

Ülkemize hizmet mücadelemizde Kocaeli hep yanımızda oldu. Bizde kalkındırmak için her türlü desteği verdik veriyoruz. 17 Ağustos 1999'da merkezi Kocaeli olan büyük depremle sarsıldık. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı yad ediyorum. Hükümetlerimiz dönemlerinde daha güvenli yerleşim yerleri inşa etmek için tüm imkanları seferber ettik. Kocaeli'ni yeniden ayağa kaldırdık.



"ESER YOLUNDAN ASLA ŞAŞMADIK"



İnşa ettiğimiz otoyol, köprülerle, limanlarla ve toplu konut projeleriyle ülkemizin geleceği burada şekilleniyor. Kocaeli tüm yatırımların merkezinde yer alarak, destan üstüne destan yazıyor. Yeşilinin ve denizinin doğal güzellikleriyle iç turizmde önemli olan Kocaeli bu alanda kendini geliştiriyor. Ülkemizin dört bir yanından gelmiş olsa da aynı ortak gelecek hayali etrafında kenetlenmiş, kardeşlik iklimiyle gurur duyuyoruz. Sizler gibi yol arkadaşlarına sahip olmakla iftihar ediyorum. Biz milletimizle yoldaş olduğumuz için eser yolundan asla şaşmadık. Kendilerine milleti değil darbecileri, teröristleri yoldaş kılanlar ise milletimizle aynı kıbleye yönelmemiş aynı duyguları paylaşmamış mankurtlardır. Attığımız her adımda siyasetçisinden aydınına serzenişler işitiyoruz. Suriye'de adımlar atarsanız şu felaketler gelir. Akdeniz'de şu ülkeye rağmen anlaşma yaparsınız şöyle çoraplar örülüyor diyorlar. Ülkenin menfaatine her konuda birileri vekalet ettikleri adına tehditleri dile getiriyorlar.