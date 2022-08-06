Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e 'uyuşturucu' tepkisi: Sen partindeki sulu kuru kullananları düşün

SEN ERDOĞAN'I İYİ BİLİRSİN

Sen Tayyip Erdoğan'ı bu noktada iyi bilirsin. Nasıl oluyor da böyle konuşuyorsun. Gerekli mücadeleyi verdik veriyoruz.

İçişleri Bakanımızın verdiği mücadele kabinemizin mücadelesi bilinen gerçektir. Sen önce kendi kadronun içinde bu uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle yol yürüdüğünün farkında mısın. Haddini bileceksin. AK Parti iktidarının sulu kuru uyuşturucuyla mücadelesini inkar etmeyeceksin. Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Ama hanımefendi sen kendi çatının altındakini düşün. Bizim mücadelemiz nettir. Darbe girişimleri dahil her yönetimi denediler.

"KENDİ ARALARINDA BİR ADAY ÇIKARAMADILAR"



Bu güçlü iradeyi yenemediler. 70 bin kişi var burada. Türkiye'nin kalkınmasından rahatsızlık duyan çevrelerin hepsi ümitlerini 2023'e bağlamışlar. Son dönemde sıkıntılardan cesaret aldılar. Türkiye'nin siyasi askeri en güçlü döneminden geçtiğimiz için başka sermayeleri yok. Türkiye'nin, bu kardeşinizin tüm düşmanları bunlara gaz verdikçe coşuyorlar.

Kendi aralarında bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramadılar. Masada 6 kişi var masanın altında da bir tane. Toplam 7. Her kafadan bir sesin çıktığı curcuna masasını birkaç aday çıkaracak kapasitede görüyorum. Bu tezgahla ilk defa karşılaşmıyoruz. Muhtar bile olamaz dediler. Ülkenin önce başbakanlık, ilk cumhurbaşkanı olduk. Yetmedi sistemi değiştirip tekrar cumhurbaşkanı seçildik.