Başkan Erdoğan'dan Bilişim Vadisi'nde İHA-SİHA mesajı: Süper güçler ortaklık istiyor... Flaş TOGG açıklaması

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bundan 3 yıl önce Bilişim Vadisi'ni açtığımızda buranın bilişim üssü olacağını ifade etmiştim. Aradan geçen zamanda vadimizin bu hedeflerine adım adım yürüdüğünü görüyoruz.

Güzel işler yapanları, ortaya eserleriyle çıkanları takdir etmek bizim geleneğimizin mirasıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı olaraki, yenlikçi kaliteli projelerin ortaya çıkmasını çok ama çok ehemmiyet veriyorum. 2021'den bu yana en çok ihracat yapan ve kadın istihdamı en çok olan firmalarımızı tebrik ediyorum. Ödül almaya hak kazanan şirketlerimizi kutluyorum.

TÜRKİYE'NİN İHTARACATINI 36 MİLYAR DOLAR'DAN 250 MİLYAR DOLAR'A ÇIKARDIK

Teknolojik bağımsızsızlığınızı kazanmadan, ne ekonomik ne siyasi anlamda özgürlüğünüzü temin edebilirsiniz. Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar bu gerçeği çarpıcı şekilde ortaya koymuştur. Dünyanın en müreffeh ülkeleri dahi sağlık çalışanları için maske bile bulamadı. Üretimleri durma noktasına geldi. Türkiye olarak bu zorlu süreçte başarılı bir imtihan verdik. Ekonomik hayatın durmasına müsade etmedik. Türk firmaları hükümetimizin teşvikleri sayesinde başarı çıtasını yukarı taşıdılar. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11'lik büyümeyle G20 ülkeleri arasında 1. sıraya yerleştik. Temmuz ayı ihracatımız 18 milyar dolara ulaştı. 2002 yılında sadece 36 milyar dolar ihacat yapan Türkiye'den 250 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'ye geldik.

Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak Türkiye'nin anahtar rolünü bir kez daha teyit ettik. Fahiş fiyat artışları ve enflasyon nedeniyle vatandaşımızın üzerine biriken yükü hafifletmek için gerekli adımları attık atmaya devam ediyoruz.

SÜPER GÜÇLER ORTAKLIK İSTİYOR

Ülkemizde dünya ile yarışabilecek bir ekosistem inşa ettik. Türkiye'de teknoloji tabanlı yapılan yatırım işlemlerinde gelişme gösterdik. 2Türkiye bu yılın ilk yarısında oyun yazılımı sektöründe en fazla yatırım alan ülke oldu. Yerli ve milli helikopterlerimizi, zırhlı araçlarımızı, gemilerimizi ürettik. Bu ülke toplu iğne üretemiyordu. Şimdi hamd olsun buralara geldik. Artık İnsansız Hava Araçları deyince akla ilk Türk SİHA'ları geliyor. Şimdi herkes İHA istiyor, SİHA istiyor AKINCI'yı istiyor. Bizimle bu konuda ortaklıklara girmek isteyen süper güçler var.

TOGG 2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE YOLLARDA

Ülkemizin vizyon projelerinden Türkiye'nin otomobilini de adım adım hayata geçiriyoruz. 29 Ekim'de TOGG'un fabrikasını açıyoruz. 2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız.