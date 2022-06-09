TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den Hürkuş, Hürjet, Milli Muharip Uçak ve ATAK helikopteri mesajı: Ülkenin bekası için önemli





F-16'ların ise üçüncü nesil savaş uçağı olduğunu belirten Kotil, şunları kaydetti:

"F-16'lar düşmanı gördükleri zaman angaje olurlar. Üçüncü nesiller, birbirinin peşinden koşarlar ama beşinci nesil koşmaz. Beşinci nesil uçaklar, yüzlerce kilometre uzaktan işini bitirir evine gider. Beşinci nesil uçak olduğu zaman radarlar onu göremez. Beşinci nesil savaş uçağı yapıyoruz ya bunun üzerinde bir sürü bilgisayar var, bir sürü radar var. Her tarafı görürler, yaklaşamazsın. Dünyadaki en iyi uçak F-22, Amerikalılar bunu kimseye satmıyor. Sadece ABD Hava Kuvvetleri kullanıyor. Bir de F-35 var, onu satıyorlar. Bizim uçağımız ikisinin arasında. Çinliler, Ruslar, bir de Türkler yapıyor. 3 tane uçağımız var. Hürkuş, Hürjet ve Milli Muharip Uçak, ülkenin bekası için önemli. Milli Muharip Uçak, yüzde 100 milli olacak."