TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den Hürkuş, Hürjet, Milli Muharip Uçak ve ATAK helikopteri mesajı: Ülkenin bekası için önemli

56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında sahil dolgu alanında düzenlenen söyleşiye katılan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ ile ilgili bilgi verdi.
Türkiye'nin savunma sanayisinde ilk 7'ye girmek istediğini belirten Kotil, şöyle devam etti:
"Yakında gireriz. Atak helikopterden 3 tane yapıyoruz ayda. Gökbey'den inşallah 2023'ten itibaren ayda 2 tane yapacağız. Atak helikopterimiz 5 ton. Kendi klasmanında dünyanın en iyi helikopteri. Şimdi 11 tonluk Atak-2 helikopterini yapıyoruz. 18 Mart 2023'de ilk uçuşunu yapacak. 9 ay sonra uçuş yapacak. Bu, tümüyle özgün bir helikopter. TUSAŞ'ın lisansıyla olacak, tümüyle yerli. 18 Mart 2023'teki ilk uçuşa hazırlanan eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in imalatı devam ediyor."
Fotoğrafta: ATAK 2 helikopteri