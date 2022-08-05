Alman basınından İHA ve SİHA’ların ardından Türkiye itirafı: Hesap etmemiştik!

"KİMSE TÜRKİYE'Yİ ÜST DÜZEY ASKERİ TEKNOLOJİ ÜRETİCİSİ OLARAK HESABA KATMIYORDU"

Welt'te çıkan "Türkiye'nin drone gücündeki inanılmaz yükselişi" başlıklı haberde, "Türkiye'nin; dünyanın en aktif S/İHA güçlerinden biri olması, Batı'da soğuk duş etkisi yarattı. Zirâ kimse Türkiye'yi üst düzey askeri teknoloji üreticisi olarak hesaba katmıyordu. Türk drone Bayraktar TB2 sektörü değiştirdi. Ukrayna savaşında, Ukrayna ordusunun etkili bir silahı haline geldi" ifadelerine yer verildi.