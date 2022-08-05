Alman basınından İHA ve SİHA'ların ardından Türkiye itirafı: Hesap etmemiştik!
Dünya Türk İHA ve SİHA'larına hayranlığını hala saklayamıyor. Birçok ülke İHA ve SİHA'ları envanterine katarken bazı ülkelerin ise manşetlerinden düşmüyor. Buna en son örnek ise Alman basınından geldi. Alman basınından Welt'in "Üreten Türkiye'yi hesaba katmıyorduk" ifadeleri gerçekleri gün yüzüne çıkarttı.
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği S/İHA'lar dünya çapında adından söz ettirmeye devam ediyor. Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2'ler Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği mücadelede büyük rol oynadı.
Dünyada önde gelen birçok medya kuruluşunun da dikkatini çeken bu başarılar Alman Welt gazetesinde de yazıldı.
"KİMSE TÜRKİYE'Yİ ÜST DÜZEY ASKERİ TEKNOLOJİ ÜRETİCİSİ OLARAK HESABA KATMIYORDU"
Welt'te çıkan "Türkiye'nin drone gücündeki inanılmaz yükselişi" başlıklı haberde, "Türkiye'nin; dünyanın en aktif S/İHA güçlerinden biri olması, Batı'da soğuk duş etkisi yarattı. Zirâ kimse Türkiye'yi üst düzey askeri teknoloji üreticisi olarak hesaba katmıyordu. Türk drone Bayraktar TB2 sektörü değiştirdi. Ukrayna savaşında, Ukrayna ordusunun etkili bir silahı haline geldi" ifadelerine yer verildi.