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    • 05.08.2022 17:15
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    Tunceli'de PKK'ya operasyon! Teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi

    Son dakika haberleri... Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi.

    Terör ini imha edildi!

    Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" çerçevesinde ilçe kırsalında teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

    SIĞINAKLAR TESPİT EDİLDİ
    Özel eğitimli köpeklerle ilçe kırsalında arama yapan güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınağı tespit etti.

    Sığınakta yapılan aramada dizüstü bilgisayar, güneş paneli, tansiyon ölçüm cihazı, 10 çift spor ayakkabı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Güvenlik güçlerince sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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    Haberler Güncel Tunceli'de PKK'ya operasyon! Teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi
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