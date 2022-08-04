Ukrayna'dan üç gemi daha tahıl sevkiyatı için yola çıktı! Fulmar S isimli gemide denetimler tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından toplam 58 bin ton mısır taşıyan 3 geminin Türkiye, İngiltere ve İrlanda'ya gitmek üzere hareket ettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Polarnet, Rojen ve Navistar gemileri Ukrayna'dan yola çıktı.

Gemilerle ilgili MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



33 BİN TON MISIR TAŞIYAN PANAMA BAYRAKLI NAVISTAR

Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti. Gemi İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak.