Ukrayna'dan üç gemi daha tahıl sevkiyatı için yola çıktı! Fulmar S isimli gemide denetimler tamamlandı

13 BİN TON MISIR TAŞIYAN MALTA BAYRAKLI ROJEN

13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi de Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti. Malta bayraklı ROJEN isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından an be an takip ediliyor.