Ukrayna'dan üç gemi daha tahıl sevkiyatı için yola çıktı! Fulmar S isimli gemide denetimler tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından toplam 58 bin ton mısır taşıyan 3 geminin Türkiye, İngiltere ve İrlanda'ya gitmek üzere hareket ettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Polarnet, Rojen ve Navistar gemileri Ukrayna'dan yola çıktı.
Gemilerle ilgili MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
33 BİN TON MISIR TAŞIYAN PANAMA BAYRAKLI NAVISTAR
Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti. Gemi İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak.
13 BİN TON MISIR TAŞIYAN MALTA BAYRAKLI ROJEN
13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi de Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti. Malta bayraklı ROJEN isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından an be an takip ediliyor.
12 BİN TON MISIR TAŞIYAN POLARNET İSİMLİ TÜRK BAYRAKLI GEMİ
Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'nda bekleyen POLARNET isimli Türk bayraklı gemi de Karasu'ya gelmek üzere hareket etti. 12 bin ton mısır taşıyan gemi Karasu'ya varmadan önce İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Denetleme Timi tarafından denetime tabi tutulacak.