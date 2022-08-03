SON DAKİKA: Dünyanın merak ettiği fotoğraflar! İstanbul'a demirleyen Razoni isimli kuru yük gemisindeki denetlemeden görüntüler
Son dakika haberleri... Bugün dünyanın gözü İstanbul'da! Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan gelen ve İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen Razoni isimli kuru yük gemisinde denetleme faaliyeti sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Müşterek denetleme timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak" ifadelerine yer verildi. İşte o denetlemeden fotoğraflar...
Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, Lübnan'a gitmek üzere Ukrayna'dan hareket eden ve dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen gemide incelemelerde bulunuldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan "Razoni" adlı gemi, dün saat 21.00 sıralarında kendisine Rumelifeneri açıklarında tahsis edilen alana demirledi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Müşterek denetleme timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi, Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak." ifadelerine yer verildi.