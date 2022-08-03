SON DAKİKA: Dünyanın merak ettiği fotoğraflar! İstanbul’a demirleyen Razoni isimli kuru yük gemisindeki denetlemeden görüntüler

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, Lübnan'a gitmek üzere Ukrayna'dan hareket eden ve dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen gemide incelemelerde bulunuldu.