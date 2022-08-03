Dünya İstanbul'dan gelecek habere kilitlendi! Tahıl taşıyan Razoni gemisi denetimi bekliyor

YENİ GEMİLER SIRADA

Razoni gemisinin faaliyetinin planlama aşamasından itibaren MKM tarafından yapıldığını ve takip edilmeye başlandığını aktaran Altunbulak, "Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor, denetimine ilişkin detaylı hususlar merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Hali hazırda Ukrayna'nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıkları ve planlamasına devam edilmektedir. Razoni gemisinin deniz koşulları nedeniyle bu gece (dün) yarısı İstanbul'da tahsisli demir yerine demirlemesi beklenmektedir. Gerekli işlemler sonrasında gemiye, Türkiye, RF, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan bir heyetle, denetim icra edilecek ve denetleme neticesine göre gemi yoluna devam edecektir" dedi.

Dünyanın gözünün bu merkezde ortaya konulacak kollektif çalışmalarda olduğunu ifade eden Altunbulak, "Görevimizin sorumluluğumuzun büyük olduğunu, tarihi ve insani bir misyon üstlenmiş olduğumuzun bilinciyle merkezde görevimize ve uyumlu çalışmaya şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.