Dünya İstanbul'dan gelecek habere kilitlendi! Tahıl taşıyan Razoni gemisi denetimi bekliyor

BEYRUT'A HAREKET EDECEK
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor. İstanbul açıklarında bekleyişini sürdüren gemi, havadan görüntülendi.
BEYRUT'A HAREKET EDECEK
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor. İstanbul açıklarında bekleyişini sürdüren gemi, havadan görüntülendi.
TAHIL TAŞIYAN İLK GEMİ
Razoni, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan sonra Ukrayna tahılını taşıyan ilk gemi oldu. Sierra Leone bayraklı Razoni gemisi önceki gün 27 bin ton mısır yüküyle Ukrayna'dan ayrıldı. Gemi kontrol noktası olan İstanbul'a dün gece geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir" denildi. Ukrayna limanlarındaki tahıl ürünlerinin güvenli sevkıyatını sağlamak için kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak dün basın toplantısı düzenleyerek süreci anlattı.
Altunbulak, Lübnan'a giden geminin Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan heyetin İstanbul'da yapacağı denetimin sonucuna göre yoluna devam edeceğini söyledi.
MKM'nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Altunbulak, "Merkezin vazifesi, küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olmak maksadıyla, Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl, gübre ve benzeri gıda ürünlerinin Odesa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından emniyetle denizden nakliyatının Girişim Belgesine uygun olarak icra edilmesini sağlamaktır. Merkezin görevi, girişime dahil olacak ticari gemilerin kaydını ve takibini yapmak ve bu gemilerin Ukrayna limanlarına giriş çıkış planını oluşturarak, uygulamaktır. Türkiye'de belirlenecek bir limanda Ukrayna'ya giden ve gelen gemilerin denetimini yaptırmak, uydu internet ve diğer muhabere imkanları ile ticari gemilerin intikalini teknik olarak takip edecek" diye konuştu.
YENİ GEMİLER SIRADA
Razoni gemisinin faaliyetinin planlama aşamasından itibaren MKM tarafından yapıldığını ve takip edilmeye başlandığını aktaran Altunbulak, "Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor, denetimine ilişkin detaylı hususlar merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Hali hazırda Ukrayna'nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıkları ve planlamasına devam edilmektedir. Razoni gemisinin deniz koşulları nedeniyle bu gece (dün) yarısı İstanbul'da tahsisli demir yerine demirlemesi beklenmektedir. Gerekli işlemler sonrasında gemiye, Türkiye, RF, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan bir heyetle, denetim icra edilecek ve denetleme neticesine göre gemi yoluna devam edecektir" dedi.
Dünyanın gözünün bu merkezde ortaya konulacak kollektif çalışmalarda olduğunu ifade eden Altunbulak, "Görevimizin sorumluluğumuzun büyük olduğunu, tarihi ve insani bir misyon üstlenmiş olduğumuzun bilinciyle merkezde görevimize ve uyumlu çalışmaya şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.