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    • Haberler
    • 04.08.2022 13:31
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    • 04.08.2022 13:32
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    Balıklı Rum Hastanesi son dakika yangın neden çıktı, sebebi ne? Balıklı Rum Hastanesi nerede, yangın söndü mü?

    Son dakika haberine göre İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Peki, Balıklı Rum Hastanesi son dakika yangın neden çıktı, sebebi ne? Balıklı Rum Hastanesi nerede, yangın söndü mü? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Balıklı Rum Hastanesi son dakika yangın neden çıktı, sebebi ne?

    Balıklı Rum Hastanesi son durum hakkında detaylar merak ediliyor. Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında yangın çıktı. Peki, Balıklı Rum Hastanesi son dakika yangın neden çıktı, sebebi ne? Balıklı Rum Hastanesi nerede, yangın söndü mü? İşte merak edilenler!

    Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında yangın çıktı. Hastalar kucaklarda ve tekerlekli sandalyelerde tahliye edilirken, çatısı alev alev yanan hastane dron ile görüntülendi.

    Edinilen bilgiye göre Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Çatı alevlere teslim olurken, bina da dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, onlarca hasta binadan tahliye edilmeye başlandı.

        Kimi hasta kucaklarda kimisi de tekerlekli sandalyelerde binadan dışarı çıkarıldı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        Yangında can pazarı yaşanırken, alev alev yanan hastane dron ile havadan görüntülendi. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
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        Haberler Haberler Balıklı Rum Hastanesi son dakika yangın neden çıktı, sebebi ne? Balıklı Rum Hastanesi nerede, yangın söndü mü?
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