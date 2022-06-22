SON DAKİKA: Yargıtay 15 Temmuz darbe girişimi gecesiyle ilgili askeri öğrencilerin müebbet hapis cezalarını bozdu! Tahliyeler başladı

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi gecesi getirildikleri İstanbul'da Sultanbeyli ilçesinde trafikte kalan, ardından tamamı tutuklanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Hava Harp Okulu öğrencilerinin dosyalarının gittiği Yargıtay'dan tahliye kararı çıktı.

SİLİVRİ CEZAEVİ'NDEKİ ÖĞRENCİLER DÜN AKŞAMDAN BERİ TAHLİYE EDİLİYOR

A Haber Muhabiri Rüya Akkuş, kararla ilgili şunları aktardı "Dünden beri tahliyelerin başladığını söylemek mümkün. Silivri Cezaevi'nden askeri öğrenciler tek tek tahliye oluyor. Bu kapsamda Yargıtay'ın verdiği karar da oldukça önemli. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbeye iştirak ettikleri tespit edilenle birlikte askeri lise öğrencileri de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ardından yargılamalar başlamış askeri lise öğrencileri de müebbet hapis cezası almıştı. Hatta söz konusu askeri öğrenciler havacılıkta okuyan askeri öğrenciler oldukları için de kendilerinin de darbeye iştirak ettikleri söylenerek "anayasayı ihlal" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet almış ancak tavır ve davranışları verilen cezanın gelecekleri üzerindeki etkisi de dikkate alınarak söz konusu ceza müebbet hapis cezasına döndürülmüştü. Elbette bu sürecin yerel mahkeme aşamasıydı önce istinaf ardından Yargıtay süreçleri yaşandı. Yargıtay, önüne gelen dosyayı inceledi. Söz konusu öğrencilerin darbeye doğrudan iştirak etmediklerine karar vererek Haklarında verilen müebbet hapis cezasını bozdu. Burada karar ilama çıkmadığı için detayları bilmiyoruz. Bir yargılama daha olacak mı? Netlik kazanmış değil. Ancak halihazırdaki hüküm bozulduğu için Silivri Cezaevi'ndeki öğrenciler, dün akşamdan beri tahliye ediliyorlar ve bu tahliyelerin de gün içerisinde sonlanması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Yargıtay, almış olduğu kararın gerekçesini de yazarak ilam edecek. "

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Yargıtay 15 Temmuz sonrası 66 askeri öğrenciye verilen müebbet hapis cezasını bozdu. FETÖ sanıklarına verilen hapis cezası bozuldu, tahliyeler başladı.

15 Temmuz'un yıl dönümüne 20-25 gün var. Tahliye kararları ne anlama geliyor? Bu kararlar toplumun vicdanı olarak karşılığı var mı? Diğer davaları da etkileyecek bir karar olabilir mi?