Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor? Kardeşlerim yeni sezon tarihi!

KARDEŞLERİM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Her hafta Cumartesi akşamları ATV'de ekranlara gelen dizinin yeni sezon çekimlerinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Ancak yayın tarihi ile ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.