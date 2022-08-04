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    • Haberler
    • 04.08.2022 23:17
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    • 04.08.2022 23:17
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    Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor? Kardeşlerim yeni sezon tarihi!

    Her hafta yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kardeşlerim dizisi nin 3. sezonu büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki, Kardeşlerim dizisi yeni sezon ne zaman? Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor?

    Kardeşlerim dizisi büyük bir ilgiyl bekleniyor. Yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte konu hakkında merak edilenler...

    KARDEŞLERİM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    İlgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Her hafta Cumartesi akşamları ATV'de ekranlara gelen dizinin yeni sezon çekimlerinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Ancak yayın tarihi ile ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

    KARDEŞLERİM KONUSU

    Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekranlara getiriyor.

        Yapımını NGM'nin, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim, aile olmayı, kardeş olmayı, doğruyu yanlışı, varlığı ve yokluğu anlatıyor.
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