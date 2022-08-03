Son dakika: CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni gelişme! İddianame kabul edildi

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Suçüstü yakalanan Erdağı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanlığı da rüşvet iddiaları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.
Soruşturmanın ardından Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanıp Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, kabul edildi.