Son dakika: CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni gelişme! İddianame kabul edildi

İddianamede, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin ile Şahin'in danışmanlığını da yaptığı öne sürülen Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın Bilecik'te yapılacak olan bir AVM inşaatının satış bedelinin belirlenmesi hususunda rüşvet aldıkları iddiasıyla haklarında 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.