ÖTV İNDİRİMİ geldi mi? ÖTV sonrası araç fiyatları nasıl olacak? 2022 araç fiyatları nasıl olacak?

ÖTV indirimi hakkında araştırmalar hızlandı. Son dakika gelişmeleri ve ÖTV sonrası araç fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarına yönelen vatandaşlar ÖTV indirimi ne zaman gelecek sorusuna cevap aramaya başladı. İşte konu hakkında merak edilenler...
ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?
Otomotiv sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mevcut şartlarda ÖTV indirimi beklemenin gerçekçi olmadığını kaydeden Eroldu, "Benim şahsi düşüncem, talebin yüksek olduğu bir ortamda ÖTV indirimi beklemek çok gerçekçi değil. Tüketici talebi düşerse bu yönde bir beklenti olabilir" dedi. Eroldu, serbest piyasa vurgusunda da bulunarak, "Türkiye'de öngörülemeyen mali politika düzenlemeleri otomotiv sanayi üzerinde sorunlar yaratıyor. Merkez Bankası'nın ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı parasal düzenlemeler, sanayicinin ve ihracatçının işlerini bir miktar zorlaştırıyor. Serbest piyasa ekonomisi koşullarından çok uzaklaşmamamız lazım" diye konuştu
Yılın ilk altı ayında Türkiye'nin otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 649 bin 311 adet seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1.2 artarak 466 bin 995 adet oldu. Ocak-Haziran döneminde toplam pazar ise geçen yıla göre yüzde 9 azalarak 375 bin 683 adet düzeyinde gerçekleşti.