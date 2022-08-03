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    • Haberler
    • 03.08.2022 17:43
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    • 03.08.2022 18:08
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    Haziran, Temmuz, Ağustos güncel otomobil FİYAT LİSTESİ! | ÖTV İNDİRİMİ geldi mi? ÖTV sonrası araç fiyatları nasıl olacak?

    ÖTV araç fiyatları birçok kişi tarafından merak edildi. Düzenlemenin ardından araç sahibi olmak isteyenler fiyatların düşüp düşmeyeceğini araştırmaya başladı. Otomobil ve hafif ticari araç satışı 52 bin adetle temmuz ayında beklentileri karşılamadı. Peki sıfır ve ikinci el araç satışlarında son durum ne? ÖTV indirimi gelir mi? ÖTV sonrası araç fiyatları nasıl olacak? ÖTV indirimi ne zaman gelecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ÖTV İNDİRİMİ geldi mi? ÖTV sonrası araç fiyatları nasıl olacak? 2022 araç fiyatları nasıl olacak?

    ÖTV indirimi hakkında araştırmalar hızlandı. Son dakika gelişmeleri ve ÖTV sonrası araç fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarına yönelen vatandaşlar ÖTV indirimi ne zaman gelecek sorusuna cevap aramaya başladı. İşte konu hakkında merak edilenler...

    ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

    Otomotiv sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mevcut şartlarda ÖTV indirimi beklemenin gerçekçi olmadığını kaydeden Eroldu, "Benim şahsi düşüncem, talebin yüksek olduğu bir ortamda ÖTV indirimi beklemek çok gerçekçi değil. Tüketici talebi düşerse bu yönde bir beklenti olabilir" dedi. Eroldu, serbest piyasa vurgusunda da bulunarak, "Türkiye'de öngörülemeyen mali politika düzenlemeleri otomotiv sanayi üzerinde sorunlar yaratıyor. Merkez Bankası'nın ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı parasal düzenlemeler, sanayicinin ve ihracatçının işlerini bir miktar zorlaştırıyor. Serbest piyasa ekonomisi koşullarından çok uzaklaşmamamız lazım" diye konuştu

    Yılın ilk altı ayında Türkiye'nin otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 649 bin 311 adet seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1.2 artarak 466 bin 995 adet oldu. Ocak-Haziran döneminde toplam pazar ise geçen yıla göre yüzde 9 azalarak 375 bin 683 adet düzeyinde gerçekleşti.

        Türk otomotiv sanayisinin ilk 6 aylık sonuçlarını ve otomotiv sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, sektörün yaşadığı sorunlar hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu

        Küresel piyasalardaki gelişmeler, Avrupa pazarındaki daralmanın Türkiye'ye etkisi ve güncel ekonomi politikalarına değinen Eroldu, birçok kişinin merakla beklediği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi konusunda da net mesajlar verdi.

        ÖTV İNDİRİMİ SONRASI OTOMOTİV FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

        Mevcut şartlarda otomobillere uygulanan ÖTV'de indirim beklemenin gerçekçi olmadığını vurgulayan Eroldu, "Benim şahsi düşüncem, talebin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda, bir de ekonomik sonuçları düşündüğümüz zaman, ÖTV indirimi beklemek çok gerçekçi değil. Tüketici talebi düşerse bu yönde bir beklenti olabilir. Aslında, ÖTV indirimi kısa vadeli bir çözüm, iç pazarı büyütmek için bütüncül bakış açısı gerekli" dedi.

        TOYOTA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

        Toyota Yaris 1.0 Vision Benzin - 434.550 TL - 460.600 TL - 482.650 TL
        Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel - 488.500 TL - 527.600 TL - 539.450 TL
        Toyota Corolla Hatchback 1.2 Turbo Dream Multidrive S Benzin Otomatik - 674.000 TL - 714.450 TL - 715.750 TL
        Toyota Yaris Cross 1.5 Dream Multidrive S - 667.800 TL - 694.500 TL - 723.600 TL



        PEUGEOT (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
        Yeni 208 PRIME 1.2 Puretech 75hp MT5 - 454.000 TL - 456.500 TL - 490.000 TL
        Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT Benzin Manuel - 663.500 TL - 635.000 TL - 644.500 TL



            OPEL (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
            Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Elegance Manuel - 458.900 TL - 478.900 TL - 488.900 TL
            Opel Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Essential Manuel - 509.700 TL - 525.700 TL - 549.700 TL


            NİSSAN (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
            Micra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna - 526.500 TL - 579.200 TL - 579.200 TL
            Juke 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna - 579.500- 607.400 - 619.500
            Qashqai 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna - 860.800 TL - 866.800 TL - 866.800 TL



            KIA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
            Kia PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT - 383.900 TL - 383.900 TL - 442.900 TL
            Kia RIO 1.2L 84 PS Cool Benzin Manuel - 396.900 TL - 396.900 TL - 442.900 TL
            Yeni Cerato 1.6L 128 PS Elegance Otomatik - 635.900 TL - 635.900 TL - 640.900 TL



                FIAT (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
                Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 364.900 TL - 364.900 TL - 379.900 TL
                Fiat Egea Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 386.900 TL - 386.900 TL - 402.900 TL
                Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP - 400.900 TL - 400.900 TL - 441.900 TL
                Fiat Panda Urban 1.0 70 HP Hybrid Manuel - 401.900 TL - 450.900 TL - 460.900 TL
                Fiat 500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP - 497.900 TL - 530.900 TL - 551.900 TL



                DACIA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
                Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 456.000 TL - 456.000 TL - 464.900 TL
                Dacia Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg - 446.900 TL - 446.900 TL - 455.000 TL
                Daci Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 - 475.000 TL - 475.000 TL - 483.000 TL



                CITROEN (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
                Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 456.000 TL - 461.000 TL - 461.000 TL
                C Elyse 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel - 491.000 TL - 491.000 TL
                Citroen C4 Feel 1.2 PureTech 100 hp 6 İleri Manuel - 575.000 TL - 582.000 TL - 598.000 TL



                    HYUNDAI (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
                    Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump - 315.000 TL - 322.000 TL - 331.500 TL
                    Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump - 372.000 TL - 395.000 TL - 432.000 TL
                    Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Manuel - 437.000 TL - 457.000 TL - 472.000 TL
                    Hyundai Elentra 1.6MPI 6 İleri Style - 524.500 TL - 549.027 TL - 567.256 TL



                    RENAULT (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
                    Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg - 393.900 TL - 398.900 TL - 403.000 TL
                    Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg- 386.900 TL - 391.900 TL - 435.000 TL
                    Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg - 519.000 TL - 525.900 TL - 539.000 TL
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                    Haberler Haberler Haziran, Temmuz, Ağustos güncel otomobil FİYAT LİSTESİ! | ÖTV İNDİRİMİ geldi mi? ÖTV sonrası araç fiyatları nasıl olacak?
                        SON DAKİKA