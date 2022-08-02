Türkiye'nin güçlü diplomasisiyle yola çıkan ilk gemi tarım emtia fiyatlarına doğrudan etki yaptı!





20 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Sabah'ta yer alan habere göre, Tahıl ihracatı anlaşmasının Ukrayna için olduğu kadar uluslararası pazarlar için de önemli ekonomik sonuçları olacak. Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Solskyi geçen hafta Ukrayna'da depolanan 10 milyar dolar değerinde tahıl olduğunu ve gelen hasatın bu miktara 20 milyar dolar daha ekleyeceğini söyledi.

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