Aydın'da şehir hastanesi projesine CHP'li belediye freni! Özlem Çerçioğlu destek yerine köstek oldu





700 DÖNÜM DAHA İSTİYOR

Şevketiye Mahallesi'nde 140 bin metrekare alanda yapım çalışmaları süren Aydın Şehir Hastanesi'nin altyapı çalışmaları için yaklaşık bin dönüm arazi tahsisi yapılmasına rağmen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 700 dönüm tarım arazisinin daha eklenerek toplam 1700 dönüme çıkartılmasını istediği iddia edildi. Konu ile ilgili SABAH'a konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Şehir hastanesi yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira maliyetli ve 1400 yatak kapasiteli. 4 bin sağlık çalışanı ile hizmet verecek. Aydın Şehir Hastanesi günde 20 bin insana şifa olacak. Kuşkusuz gönlünde insan sevgisi olan herkes için böyle bir hastanenin Aydın'ımıza kazandırılması büyük bir öneme sahip" dedi.