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    • 02.08.2022 15:30
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    • 02.08.2022 15:30
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    Adnan Oktar suç örgütüne yeni operasyon! Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna gözaltına alındı

    Son dakika haberleri... Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin yeni bir operasyon daha geldi. Gelen son dakika haberine göre, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna’nın gözaltına alındığı açıklandı. Söz konusu kişilerin, bahsi geçen faaliyetler kapsamında asılsız bilgi ve belge oluşturma eylemlerinde bulunduklarının tespit edildiği de ifade edildi.

    Oktar suç örgütüne yeni operasyon! İki isim gözaltında

    Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlendi.

    Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün devamlılığını sağlamayı hedefledikleri ve adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetlerinde bulundukları iddia edilen Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın Şişli ve Üsküdar İlçeleri'nde iki adreste gözaltına alındığı açıklandı.

    Sabah'ta yer alan habere göre, Söz konusu kişilerin, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne düzenlenen operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında yasa dışı yöntemlerle araştırma yaparak bilgi toplamaya çalıştıklarının ve adli makamları yanıltma adına yalancı tanıklar bulmaya çalıştıklarının tespit edildiği belirtildi.

    Söz konusu kişilerin, bahsi geçen faaliyetler kapsamında asılsız bilgi ve belge oluşturma eylemlerinde bulunduklarının tespit edildiği de ifade edildi.

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    Haberler Güncel Adnan Oktar suç örgütüne yeni operasyon! Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna gözaltına alındı
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