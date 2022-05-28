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    • 28.05.2022 11:01
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    • 28.05.2022 11:06
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    FETÖ'cü hain Enes Kanter'den hadsiz paylaşım! Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını çiğnedi

    Elebaşı Fetullah Gülen'in artık çayını gönderdiği Türkiye düşmanı FETÖ'cü Enes Kanter, Başkan Erdoğan'ın posterine bastığı hadsiz bir video paylaştı. Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcılar "Ener Kanter bu hakareti Türk Milletine yapmıştır." diyerek "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanına kimse böyle Terbiyesizlik yapamaz derhal cezası verilmelidir haddini bil!" yorumları yaptı.

    FETÖ’cü Enes Kanter’den hadsiz paylaşım!

    ABD istihbarat teşkilatı CIA bağlantılı Human Rights Foundation'ın (HRF) geçtiğimiz hafta organize ettiği Oslo Özgürlük Forumu'nda, #StepOnTyranny (Diktatörleri Çiğneyin) adı altında bir kampanya da gerçekleştirildi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-Un, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman gibi isimlerin fotoğraflarının yer aldığı posterler yere serilirken, katılımcılar Batı'nın hedef aldığı bu liderlerin fotoğraflarına basarak tepkilerini gösterdi.

    ABD vatandaşı olduktan sonra 'Freedom' soyadını alan FETÖ'cü Enes Kanter de Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu postere bastı.

    "FETÖ'CÜ ENES KANTER BU HAKARETİ TÜRK MİLLETİNE YAPMIŞTIR"
    Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcılar "Ener Kanter bu hakareti Türk Milletine yapmıştır." diyerek "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanına kimse böyle Terbiyesizlik yapamaz derhal cezası verilmelidir haddini bil!" yorumları yaptı.
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