FETÖ'cü hain Enes Kanter'den hadsiz paylaşım! Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını çiğnedi

ABD istihbarat teşkilatı CIA bağlantılı Human Rights Foundation'ın (HRF) geçtiğimiz hafta organize ettiği Oslo Özgürlük Forumu'nda, #StepOnTyranny (Diktatörleri Çiğneyin) adı altında bir kampanya da gerçekleştirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-Un, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman gibi isimlerin fotoğraflarının yer aldığı posterler yere serilirken, katılımcılar Batı'nın hedef aldığı bu liderlerin fotoğraflarına basarak tepkilerini gösterdi.