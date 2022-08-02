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    • 02.08.2022 09:26
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    Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

    Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

    MİT Bölge Başkanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DEAŞ'a silah, mühimmat ve eleman kazandırıldığı yönünde istihbarata ulaştı.

    Ortak çalışma yürüten ekipler, şüphelileri belirleyip harekete geçti. Ekipler, Bamyasuyu Mahallesi'nde tespit edilen 3 adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 1 tabanca, 2 şarjör, 11 mermi, 530 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, şüphelileri sorgu için emniyete götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Güncel Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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