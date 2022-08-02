HDP'li Demirtaş'ta operasyon korkusu başladı! TSK'ya işgalci deyip ittifak ortaklarını gözdağı verdi

İttifak ortaklarına da çağrı yapan Demirtaş, "Burada, muhalefetin birlik halinde alacağı tutum belirleyici olacaktır. Zaten bazı muhalefet liderlerinin, olası Suriye harekâtına kuşkuyla yaklaştıklarını belirten açıklamaları oldu." diye konuştu.

Operasyonu 'kanlı oyun' olarak nitelendiren Demirtaş, muhalefete gözdağı vererek, "Kimler bu oyuna gelmeyecek ve savaş çığırtkanlarının kuyruğuna takılmayarak Türkiye'nin geleceğinde söz ve karar sahibi olacak, bunu hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.