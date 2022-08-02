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    • Güncel
    • 03.08.2022 00:40
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    • 03.08.2022 00:40
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    HDP'li Demirtaş'ta operasyon korkusu başladı! TSK'ya işgalci deyip ittifak ortaklarını gözdağı verdi

    6-8 Ekim olaylarının eli kanlı faili, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Suriye'nin kuzeyine yapılması planan harekat ile ilgili haddini aşan skandal sözler sarf etti. Türkiye'den 'işgalci' olarak bahseden Demirtaş, "İktidar, yeni bir askeri harekâtla Suriye'nin Kürt bölgelerindeki işgali genişletmeye hazırlanıyor." dedi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş'a 'özgürlük' vadetmişti.

    HDP’li Demirtaş’ta operasyon korkusu başladı!

    İttifak ortaklarına da çağrı yapan Demirtaş, "Burada, muhalefetin birlik halinde alacağı tutum belirleyici olacaktır. Zaten bazı muhalefet liderlerinin, olası Suriye harekâtına kuşkuyla yaklaştıklarını belirten açıklamaları oldu." diye konuştu.

    Operasyonu 'kanlı oyun' olarak nitelendiren Demirtaş, muhalefete gözdağı vererek, "Kimler bu oyuna gelmeyecek ve savaş çığırtkanlarının kuyruğuna takılmayarak Türkiye'nin geleceğinde söz ve karar sahibi olacak, bunu hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

    OPERASYON KUDURTTU
    İktidarın operasyonu Türkiye'yi savunmak için değil, Kürtlerin ve Suriye halklarının iradesine müdahale için yapacağını öne süren Demirtaş, "Suriye'de iç savaşın büyümesinde AK Parti iktidarının büyük sorumluluğu var." diyerek yine Türkiye'yi suçladı.

    "SESİNİZİ YÜKSELTİN"
    PKK'ya 'terörist' ve 'katil' denmesini hazmedemeyen Demirtaş, açıklamasının devamında, "Dünyanın bütün devletleri ve silahlı yapıları sütten çıkmış ak kaşık da sıra Kürtlere ve Şam yönetimine gelince mi "terörist" ve "katil" oluyorlar? Türkiye tehdit altında olursa ve gerçekten başka hiçbir seçenek kalmamışsa silahlı güçler, ordular Türkiye'yi işgale kalkıyorsa tamam, hep birlikte gövdemizi taşın altına koyalım." dedi.

    İttifak ortaklarına yine çağrı yapan Demirtaş, "Halkı düşünen ve demokrasiyi savunan her kesim savaşa karşı sesini cesurca yükseltmelidir." ifadelerini kullandı.

    KILIÇDAROĞLU, DEMİRTAŞ İÇİN 'ÖZGÜRLÜK' VAADİNDE BULUNMUŞTU
    HDP'nin ittifak ortağı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın özgür kalması için kendilerine oy verilmesini istemişti.

        Terörist başına özgürlük isteyen Demirtaş'ın 'birlik' çağrısında bulunduğu Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkmasını istiyorsanız, bize katılın" demişti.

        Kılıçdaroğlu ittifak ortağı için, "Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum. Demirtaş içeride olmasına rağmen inandığı yoldan dönmeyen, kararlılıkla demokrasiyi savunan, parlamentonun etkin bir kurum olmasını dile getirdiği görüşleri var. Bu görüşler gayet önemli. Bu arada sadece o değil Sayın Osman Kavala da bir an önce serbest kalmalı. Haklarındaki serbest kalmalarına dair yargı kararlarının uygulanması gerekiyor." demişti.
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