HDP'li Demirtaş'ta operasyon korkusu başladı! TSK'ya işgalci deyip ittifak ortaklarını gözdağı verdi

İttifak ortaklarına da çağrı yapan Demirtaş, "Burada, muhalefetin birlik halinde alacağı tutum belirleyici olacaktır. Zaten bazı muhalefet liderlerinin, olası Suriye harekâtına kuşkuyla yaklaştıklarını belirten açıklamaları oldu." diye konuştu.
Operasyonu 'kanlı oyun' olarak nitelendiren Demirtaş, muhalefete gözdağı vererek, "Kimler bu oyuna gelmeyecek ve savaş çığırtkanlarının kuyruğuna takılmayarak Türkiye'nin geleceğinde söz ve karar sahibi olacak, bunu hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.
OPERASYON KUDURTTU
İktidarın operasyonu Türkiye'yi savunmak için değil, Kürtlerin ve Suriye halklarının iradesine müdahale için yapacağını öne süren Demirtaş, "Suriye'de iç savaşın büyümesinde AK Parti iktidarının büyük sorumluluğu var." diyerek yine Türkiye'yi suçladı.
"SESİNİZİ YÜKSELTİN"
PKK'ya 'terörist' ve 'katil' denmesini hazmedemeyen Demirtaş, açıklamasının devamında, "Dünyanın bütün devletleri ve silahlı yapıları sütten çıkmış ak kaşık da sıra Kürtlere ve Şam yönetimine gelince mi "terörist" ve "katil" oluyorlar? Türkiye tehdit altında olursa ve gerçekten başka hiçbir seçenek kalmamışsa silahlı güçler, ordular Türkiye'yi işgale kalkıyorsa tamam, hep birlikte gövdemizi taşın altına koyalım." dedi.
İttifak ortaklarına yine çağrı yapan Demirtaş, "Halkı düşünen ve demokrasiyi savunan her kesim savaşa karşı sesini cesurca yükseltmelidir." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU, DEMİRTAŞ İÇİN 'ÖZGÜRLÜK' VAADİNDE BULUNMUŞTU
HDP'nin ittifak ortağı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın özgür kalması için kendilerine oy verilmesini istemişti.