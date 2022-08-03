HALİS AYGÜN KİMDİR?

1989-1993 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.2006'da profesör unvanını alan Aygün, son olarak Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde Dekan olarak görev yapıyordu.Kocaeli Üniversitesinde 7 yıl dekanlık, 10 yıl matematik bölümü başkanlığı görevlerinde bulunan Aygün, 9 yıldır da ÖSYM'nin Kocaeli ve Marmara Bölge Koordinatörlüğünü yürütüyordu.