3 Ağustos 2022 TÜİK enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon farkı açıklandı mı?

Temmuz ayı enflasyon rakamları her ayın ilk günlerinde TÜİK tarafından paylaşılıyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen vatandaşların en sık arattıkları arasında Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar sorusu yer alıyor. Peki, temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
TEMMZU AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Temmuz 2022 dönemine ilişkin enflasyon oranı belli oldu. TÜİK'ten yapılan açıklamada temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,37, yıllık enflasyon ise yüzde 79,60 olarak açıklandı.