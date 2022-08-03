3 Ağustos 2022 TÜİK enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon farkı açıklandı mı?

HAZİRAN ENFLASYON RAKAMALARI NASILDI?

Tüketici fiyatları Haziran'da aylık %4,95 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %44,54 artış gerçekleşti.