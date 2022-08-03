Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 03.08.2022 10:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.08.2022 10:02
    ABONE OL

    3 Ağustos 2022 TÜİK enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon farkı açıklandı mı?

    Temmuz ayı enflasyon oranı hakkında araştırmalar hızlandı. Vatandaşlar heyecanla rakamların açıklanmasını bekliyor. Gözler TÜİK tarafından açıklanacak verilere çevrildi.

    takvim.com.tr
    Temmuz ayı enflasyon farkı açıklandı mı?

    Temmuz ayı enflasyon rakamları her ayın ilk günlerinde TÜİK tarafından paylaşılıyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen vatandaşların en sık arattıkları arasında Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar sorusu yer alıyor. Peki, temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

    Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    TEMMZU AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Temmuz 2022 dönemine ilişkin enflasyon oranı belli oldu. TÜİK'ten yapılan açıklamada temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,37, yıllık enflasyon ise yüzde 79,60 olarak açıklandı.

        TEMMUZ AYI ENFLASYON FARKI NE OLACAK?

        Temmuz ayı enflasyon farkı hakında yapılan tahminler ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17.6 puanlık güncellemeyle yüzde 42.8'den yüzde 60.4'e, 2023 yıl sonu tahminimizi ise 6.3 puanlık bir güncelleme ile yüzde 12.9'dan yüzde 19.2'ye yükselttik" açıklamasında bulundu.

        HAZİRAN ENFLASYON RAKAMALARI NASILDI?
        Tüketici fiyatları Haziran'da aylık %4,95 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %44,54 artış gerçekleşti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        15 Temmuz gecesi mavi binada ne oldu?
        Haberler Haberler 3 Ağustos 2022 TÜİK enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon farkı açıklandı mı?
            SON DAKİKA