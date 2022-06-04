CHP'li Tunç Soyer'in depremzedeleri sokağa atma kararına tepkiler dinmiyor: 20 aydır tek yaptığı şey deprem anıtı





Depremin hemen ertesi günü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Bayraklı'da 7 proje alanında 1391 konut ve 302 dükkân, rezerv alanında ise 3 bin 649 konut ve 51 dükkân olmak üzere toplamda 5 bin 40 konut ve 353 dükkânın yeniden inşası için çalışma başlattı. Bayraklı merkezde 529 konut ve 80 işyeri hak sahiplerine teslim edildi. Bu ay sonuna kadar 7 proje alanında kalan 862 konut ile 222 dükkân da teslim edilmiş olacak. Yine yapımı devam eden 3 bin 649 konuttan 1. etapta yer alan 397'si, Bayraklı merkezdeki 862 konutla birlikte haziran sonuna kadar hak sahiplerine verilecek. 5 bin 40 konut ve 353 işyeri yılbaşına kadar teslim edilecek.