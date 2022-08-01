Tüm gözler 4 Ağustos'ta! TSK'da YAŞ haftası! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak

KARDAK KAHRAMANI TERFİ LİSTESİNDE

Bu yıl terfi listesinde, FETÖ'nün kumpas davalarında 5 yıl hapis yatan Kardak kahramanı SAT komandosu tuğamiral Ercan Kireçtepe de bulunuyor. Kireçtepe, 30 Ocak 1996 gecesi Üsteğmen rütbesindeyken Ege'deki Kardak kayalıklarına dikilen Yunan bayrağını indirmiş ve adaya gideceği Zodiac botun yakıtı olmadığı için, o günün parası ile 16 milyon 730 bin lirayı cebinden ödeyerek, kendi kredi kartı ile benzin almıştı. 2018 yılında tuğamiral rütbesine yükselen Kireçtepe, halen SAT Komando Komutanı olarak görev yapıyor.

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