CHP'nin ikiyüzlülüğü Meclis'i toplantıya çağırıp 120 vekil şehir dışına çıkacak! Aynı uçağa binecek olmaları CHP medyasını korkuttu

HDP İLE KRİZ ÇIKTI

CHP'nin talebine HDP'den sert ifadelerle olumsuz yanıt geldi.

HDP'Lİ BEŞTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Genel Kurulunun 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantısına katılmayacaklarını açıkladı.

Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin, sağlıkta şiddetin önlenmesiyle ilgili genel görüşme açılması ve hazırladıkları kanun teklifinin görüşülmesi için TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunduğunu anımsattı.

HDP'nin sağlıkta şiddet konusunda tutumunun bugüne kadar sağlık emekçilerinden yana olduğunu, bu konuda çeşitli zaman dilimlerinde soru önergesi, araştırma önergesi ve kanun teklifleri verdiklerini belirten Beştaş, şunları kaydetti: "Özellikle Türk Tabipleri Birliğine yönelik saldırılar kabul edilemez boyutlara varmıştır. Buna ilişkin tüm sağlıkçılarla dayanışmamız değişmeyecektir. CHP, sağlıkta şiddet konusunda bir yasa teklifi hazırladı ve Meclise sundu. CHP bu konuda hiçbir şekilde HDP ile bir iletişime geçmiş değil. 12 madde olarak düzenlenen bu yasa teklifinde neler var? Bu konu üzerinde bir tartışma teşebbüsü olmadı."

Daha önce kabul edilen yasa teklifine HDP olarak destek verdiklerini söyleyen Beştaş, "Tüm partilere çağrımız; hiçbir tereddüde yer yoktur ve mutlaka adım atılmalıdır. Bir ortak kanun teklifinde uzlaşmalıyız ve bu biraz da siyaset dışı bir mesele olarak TBMM'de yasalaşmalıdır." dedi.

"CHP NEZAKETSİZLİK YAPTI KATILMAYACAĞIZ"

Beştaş, CHP'nin söz konusu yasa teklifi konusunda siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadığı görüşünde olduklarını ifade ederek, "En azından o gün bizim gelip gelemeyeceğimizi, hazır olup olmadığımızı, bu konudaki önerimizi sormamasını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. 1 Ağustos'taki toplantıda olamayacağız, orada bulunmayacağız." diye konuştu.

AK PARTİ'DEN CHP'NİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISINA YANIT

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı: "CHP çözüm amaçlı mı yoksa şov amaçlı mı çağrı yaptı? Bu ülke yerli otomobil yapmak istediğinde yapamaz diyenler, ürettiğimizde satamaz diyenlerin psikolojisine bakınca bu bize bir patolojiyi gösteriyor.

Bugün iktidar olmak için 6'lı masada bir araya geliyorsunuz, siz bunu bile beceremiyorsunuz. Birileri yalandan, iftiradan medet umarak siyaset yapacaklarını sanıyorsa Anadolu'nun irfanına çarparlar ve yok olurlar arkadaşlar.