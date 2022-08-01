CHP'nin ikiyüzlülüğü Meclis'i toplantıya çağırıp 120 vekil şehir dışına çıkacak! Aynı uçağa binecek olmaları CHP medyasını korkuttu

CHP, 120 imzayla TBMM Başkanlığına başvurarak, TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemişti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da başvuru uyarınca Genel Kurulu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Ancak, bugün yaşanan gelişme CHP'nin ikiyüzlülüğünü ve CHP medyasında yaşanan komik haberleri gözler önüne serdi.
TOPLANTIYA ÇAĞIRIP ŞEHİR DIŞINA ÇIKACAKLAR
CHP, Meclis'i sağlık çalışanlarının hakları için olağanüstü toplantıya çağırıp yarın günübirlik şehir dışına çıkacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın 120 milletvekiliyle birlikte grup toplantısını Erzurum'da yapmak ve Erzurum'da halk ile esnaf ziyareti yapmak için günübirlik Erzurum seyahati yapacak.
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA BİLE İNANMIYORLAR
Sağlık çalışanları için yapılan olağanüstü toplantının başlayabilmesi için Meclis Genel Kurulu'nda 200 milletvekilinin hazır bulunması gerekiyor. CHP'nin şu anda halihazırda 134 milletvekili var, Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'nin ise 37 milletvekili var. CHP, her ne kadar olağanüstü toplantı çağrısını İYİ Parti'ye sormadan alsa bile iki parti Meclis'te oldukları halde 171 milletvekili yapıyor.
Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin ise 56 vekili var. HDP'yle toplantı için yeter sayısı bulunabiliyor. Ancak HDP de bu olağanüstü toplantıya katılmayacağını açıkladı.
HDP İLE KRİZ ÇIKTI
CHP'nin talebine HDP'den sert ifadelerle olumsuz yanıt geldi.
HDP'Lİ BEŞTAŞ AÇIKLAMA YAPTI
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Genel Kurulunun 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantısına katılmayacaklarını açıkladı.
Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin, sağlıkta şiddetin önlenmesiyle ilgili genel görüşme açılması ve hazırladıkları kanun teklifinin görüşülmesi için TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunduğunu anımsattı.
HDP'nin sağlıkta şiddet konusunda tutumunun bugüne kadar sağlık emekçilerinden yana olduğunu, bu konuda çeşitli zaman dilimlerinde soru önergesi, araştırma önergesi ve kanun teklifleri verdiklerini belirten Beştaş, şunları kaydetti: "Özellikle Türk Tabipleri Birliğine yönelik saldırılar kabul edilemez boyutlara varmıştır. Buna ilişkin tüm sağlıkçılarla dayanışmamız değişmeyecektir. CHP, sağlıkta şiddet konusunda bir yasa teklifi hazırladı ve Meclise sundu. CHP bu konuda hiçbir şekilde HDP ile bir iletişime geçmiş değil. 12 madde olarak düzenlenen bu yasa teklifinde neler var? Bu konu üzerinde bir tartışma teşebbüsü olmadı."
Daha önce kabul edilen yasa teklifine HDP olarak destek verdiklerini söyleyen Beştaş, "Tüm partilere çağrımız; hiçbir tereddüde yer yoktur ve mutlaka adım atılmalıdır. Bir ortak kanun teklifinde uzlaşmalıyız ve bu biraz da siyaset dışı bir mesele olarak TBMM'de yasalaşmalıdır." dedi.
"CHP NEZAKETSİZLİK YAPTI KATILMAYACAĞIZ"
Beştaş, CHP'nin söz konusu yasa teklifi konusunda siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadığı görüşünde olduklarını ifade ederek, "En azından o gün bizim gelip gelemeyeceğimizi, hazır olup olmadığımızı, bu konudaki önerimizi sormamasını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. 1 Ağustos'taki toplantıda olamayacağız, orada bulunmayacağız." diye konuştu.
AK PARTİ'DEN CHP'NİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISINA YANIT
Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı: "CHP çözüm amaçlı mı yoksa şov amaçlı mı çağrı yaptı? Bu ülke yerli otomobil yapmak istediğinde yapamaz diyenler, ürettiğimizde satamaz diyenlerin psikolojisine bakınca bu bize bir patolojiyi gösteriyor.
Bugün iktidar olmak için 6'lı masada bir araya geliyorsunuz, siz bunu bile beceremiyorsunuz. Birileri yalandan, iftiradan medet umarak siyaset yapacaklarını sanıyorsa Anadolu'nun irfanına çarparlar ve yok olurlar arkadaşlar.