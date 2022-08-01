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    Türkiye'nin arabulucuğu ile çözülen "Tahıl krizi" sonrası Ukrayna'da şüpheli ölüm! Tahıl Kralı Vadaturskiy Türkiye ziyareti öncesi öldürüldü

    Son dakika haberi | Türkiye'nin arabuluculuğu ile aşılan "Tahıl krizi" sonrası Ukrayna'dan gelen haber gündeme bomba gibi düştü. Ukrayna'nın "Tahıl Kralı" olarak bilinen Oleksiy Vadaturskiy'nin Rusya tarafından yapıldığı iddia edilen bombardıman sonucu öldüğü açıklandı. Tahıl krizinin çözüm sürecinde yaşanan şüpheli ölüm akıllara bazı soru işaretlerini de getirdi. Vadaturskiy'nin Türkiye'ye gelme hazırlığı yaptığı da öğrenilirken, "Süreç sabote mi ediliyor?" sorusu gündeme geldi. İşte Vadaturskiy'nin şüpheli ölümüyle ilgili detaylar...

    Tahıl krizi çözümü sonrası Ukrayna’da şüpheli ölüm

    Ukrayna'da tahıl ticaretinin en önemli isimleri arasında yer alan Oleksiy Vadaturskiy'nin Rusya tarafından yapıldığı iddia edilen bombardımanında eşiyle beraber hayatını kaybetmesi ülkesinin yanı sıra dünyada büyük ses getirdi.

    Ukrayna'nın en zengin isimlerinden biri olan Vadaturskiy, ülkenin güneydoğusundaki Mykolaiv kentinde Rusya tarafından yapıldığı iddia edilen bombardımanda eşi Raisa Mikhailovna'yla beraber hayatını kaybetti. Çiftin yaşadığı evin, önceki gece füzeyle vurulduğu bildirilmişti.

    Vadaturskiy Ukrayna'nın en büyük tahıl ticareti şirketi olan ve tahıl sevkiyatı için silo yapımı dahil çok sayıda altyapı çalışmasını hayata geçiren Nibulon Grup'un sahibiydi ve "Ukrayna'nın Kahramanı" madalyası almıştı. Forbes dergisinin 2020 yılı değerlendirmesine göre, Vadaturskiy'nin mal varlığı 450 milyon dolara ulaşıyordu.

    Saldırının, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna'nın tahıl koridoru anlaşmasını İstanbul'da imzalamasının ardından gelmesi, bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

    TÜRKİYE'YE GELECEKTİ
    Ukrayna basınına göre Vadaturskiy, öldürülmeden hemen önce Türkiye'ye gitmek üzere hazırlık yapıyordu. Mykolaiv Kent Konseyi Başkanı Anna Zamazeva, Vadaturskiy'nin Türkiye'ye gitmek üzere olduğunu ve Rusya'nın "tahıl koridoru anlaşması" nedeniyle Rusya tarafından kasıtlı olarak hedef alınmış olabileceğini iddia etti. Zamazeva, Rusya'nın Ukrayna'yı provoke etmek için saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi.

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak da Vadaturskiy'nin ölümünün tesadüfi olamayacağını belirterek saldırıyı "Rusya tarafından özellikle planlanan bir cinayet" diye niteledi.

        SABOTE Mİ EDİLİYOR?
        Tahıl Kralı olarak bilinen Vadaturskiy'nin ölümü tahıl süreci ile ilgili "sabotaj" iddialarını gündeme getirdi. Rusya tarafından "nokta atışı" saldırı ile öldürüldüğü iddia edilen Vadaturskiy'nin, Ukrayna tahılının en önemli ismi olduğu belirtildi. Tahıl sevkiyatı sürecinin hemen öncesinde gerçekleşen bu olay sonrası Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Manipülasyonla mı karşı karşıyayız?" sorusunu sordu. Ağar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tahıl sürecine ilişkin bazı önemli noktalara dikkat çekti. Ay sonuna kadar tarlada bulunan buğdayın toplanıp depolanmassa çürüyeceğinin altını çizen Ağar, "Depolanması için Odesa'dan ihracatın başlaması ve büyük bir hızla yürümesi gerekirken Vadaturskiy'in Rus bombardımanında öldürülmesi akla başka sorular getiriyor. Çünkü Vadaturskiy tedarik/depolama/silolamada ülkenin en büyüğü. Ve artık yok! Şimdi onun işini kim ve nasıl yapacak?" sorusunu sordu.

        Ağar ayrıca İstanbul'da yapılan anlaşmanın ertesi günü Odessa limanına yapılan saldırıda olduğu gibi bu saldırıda da bazı muallakta kalan konuların olduğunu belirtirken, "Ruslar nokta atışı bu Vadaturskiy atışını neden yaptı? Zamana, etkiye, inisiyatiflere dair ne ince hesaplar var? Raslantı mı? Ya da İstanbul anlaşmasından bir gün sonra Odesa limanına yapılan saldırıda olduğu gibi muallakta kalan/emir komuta birliğiyle ilgili tenakuzlar mı var?" dedi.

        TAHIL ANLAŞMASI İSTANBUL'DA İMZALANMIŞTI
        Dünyanın en önemli tahıl üreticilerinden biri olan Ukrayna'dan sevkiyat, Rus işgali nedeniyle durma noktasına gelmişti. İstanbul'da imzalanan ve Ukrayna'dan buğday, arpa, ayçiçeği başta olmak üzere ziraat ürünlerinin ihracatının yeniden başlamasını öngören anlaşma, ticaret gemilerinin güvenli koridorlarla Ukrayna'dan Türkiye'ye ulaşmasına ve sonrasında uluslararası pazarlara ilerlemesine imkan verecek.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen hafta yaptığı açıklamada "Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. Sevkiyata başlamak için Türkiye ve Birleşmiş Milletler'den işaret bekliyoruz" demişti. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Odessa limanından tahıl taşıyan ilk geminin bugün yola çıkacağı duyuruldu.

            OLEKSIY VADATURSKIY KİMDİR?
            74 yaşındaki Tahıl Kralı olarak da bilinen Oleksiy Vadaturskiy, Ukrayna'nın en büyük tahıl ticareti yapan Nibulon Grup'un sahibiydi. İş insanı Vadaturskiy aynı zamanda "Ukrayna'nın Kahramanı" madalyasının da sahibiydi.

            Dünyanın en önemli ekonomi dergilerinden Forbes tarafından 2020'de yapılan değerlendirmeye göre Vadaturskiy'nin kişisel serveti 450 milyon dolar civarındaydı. Ukrayna'nın tahıl konusundaki en önemli insanı olarak da bilinen Vadaturskiy, tahıl üretimi, depolaması, sevkiyatı ve ticaretinde bir numaralı isimdi.

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