Türkiye'nin arabulucuğu ile çözülen "Tahıl krizi" sonrası Ukrayna'da şüpheli ölüm! Tahıl Kralı Vadaturskiy Türkiye ziyareti öncesi öldürüldü

Ukrayna'da tahıl ticaretinin en önemli isimleri arasında yer alan Oleksiy Vadaturskiy'nin Rusya tarafından yapıldığı iddia edilen bombardımanında eşiyle beraber hayatını kaybetmesi ülkesinin yanı sıra dünyada büyük ses getirdi.
Ukrayna'nın en zengin isimlerinden biri olan Vadaturskiy, ülkenin güneydoğusundaki Mykolaiv kentinde Rusya tarafından yapıldığı iddia edilen bombardımanda eşi Raisa Mikhailovna'yla beraber hayatını kaybetti. Çiftin yaşadığı evin, önceki gece füzeyle vurulduğu bildirilmişti.
Vadaturskiy Ukrayna'nın en büyük tahıl ticareti şirketi olan ve tahıl sevkiyatı için silo yapımı dahil çok sayıda altyapı çalışmasını hayata geçiren Nibulon Grup'un sahibiydi ve "Ukrayna'nın Kahramanı" madalyası almıştı. Forbes dergisinin 2020 yılı değerlendirmesine göre, Vadaturskiy'nin mal varlığı 450 milyon dolara ulaşıyordu.
Saldırının, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna'nın tahıl koridoru anlaşmasını İstanbul'da imzalamasının ardından gelmesi, bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
TÜRKİYE'YE GELECEKTİ
Ukrayna basınına göre Vadaturskiy, öldürülmeden hemen önce Türkiye'ye gitmek üzere hazırlık yapıyordu. Mykolaiv Kent Konseyi Başkanı Anna Zamazeva, Vadaturskiy'nin Türkiye'ye gitmek üzere olduğunu ve Rusya'nın "tahıl koridoru anlaşması" nedeniyle Rusya tarafından kasıtlı olarak hedef alınmış olabileceğini iddia etti. Zamazeva, Rusya'nın Ukrayna'yı provoke etmek için saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak da Vadaturskiy'nin ölümünün tesadüfi olamayacağını belirterek saldırıyı "Rusya tarafından özellikle planlanan bir cinayet" diye niteledi.