Türkiye'nin arabulucuğu ile çözülen "Tahıl krizi" sonrası Ukrayna'da şüpheli ölüm! Tahıl Kralı Vadaturskiy Türkiye ziyareti öncesi öldürüldü

Vadaturskiy Ukrayna'nın en büyük tahıl ticareti şirketi olan ve tahıl sevkiyatı için silo yapımı dahil çok sayıda altyapı çalışmasını hayata geçiren Nibulon Grup'un sahibiydi ve "Ukrayna'nın Kahramanı" madalyası almıştı. Forbes dergisinin 2020 yılı değerlendirmesine göre, Vadaturskiy'nin mal varlığı 450 milyon dolara ulaşıyordu.

Saldırının, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna'nın tahıl koridoru anlaşmasını İstanbul'da imzalamasının ardından gelmesi, bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi.