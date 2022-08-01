Adana'da şehit eşine CHP zulmü: İzindeyken kovdular

BÖYLE Mİ SAHİP ÇIKIYORLAR

Sabah'ta yer alan habere göre, yıllık izindeyken mesai arkadaşlarının kendisini arayıp çizelgede isminin olmadığını öğrendiğini anlatan Batırır, "Hemen baş şoförü aradım. Bana 5 dakika sonra döndü ve işten çıkarıldığımı söyledi. Böyle bir çıkış olur mu? İnsan ya telefon açar ya da çağırıp anlatır. Şehit eşine böyle mi sahip çıkıyorlar. Benim eşim bu vatan için canını verdi. Hayatıyla bedel ödedi. Şehitlerimiz bu vatan için canlarından, ailelerinden vazgeçiyorlar. Kendini vatana adamış başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteklerini bekliyorum" diye konuştu.