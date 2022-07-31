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    • 01.08.2022 13:31
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    Tahıl koridorunda ilk rota belli oldu: Razoni gemisi Odessa Limanı'ndan hareket etti... NATO'dan teşekkür

    Son dakika haberi! Rusya-Ukrayna savaşının ardından baş gösteren tahıl krizi Türkiye'nin oynadığı kilit rolle çözüme kavuşturuldu. Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket ettiği bildirdi. Ukrayna, 26 bin ton mısır yüklü Razoni isimli geminin saat 09.15'te limandan ayrıldığını açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geminin 2 Ağustos Salı günü 15.00'te İstanbul Boğazı açıklarına geleceğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tahıl koridorunda ilk rota belli oldu!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Rusya-Ukrayna savaşının ardından baş gösteren tahıl krizi Türkiye'nin oynadığı kilit rolle çözüme kavuşturuldu.

    Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk gemi 08.30'da Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket ettiği bildirdi.


    SİNYALİ KAPATMIŞ OLABİLİR
    Gemi rotalarının takip edildiği marinetraffic.com adlı sitede geminin Odessa Limanı'nda olduğu görülürken A Haber canlı yayınında konuyla ilgili detaylı bilgi veren muhabir Rüya Akkuş geminin sinyalinin kapatılmış olabileceğini dikkat çekti.


    26 BİN TON MISIR YÜKLÜ
    Ukrayna, 26 bin ton mısır yüklü Razoni isimli geminin saat 09.15'te limandan ayrıldığını açıkladı. Geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması bekleniyor.

        YARIN İSTANBUL'DA OLACAK
        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, canlı yayında yaptığı açıklamada geminin yarın saat 15.00'te İstanbul Boğazı açıklarında olacağını duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Razoni isimli gemi Lübnan'n Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odessa'dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi, İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir." bilgisi paylaşıldı.

        NATO'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
        Yaşananlar sonrası NATO Genel Sekreteti Jens Stoltenberg, Türkiye'ye teşekkür etti.

        Stoltenberg taptığı açıklamada, "Müttefikimize Türkiye önemli rolü için teşekkür ediyorum. NATO, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının neden olduğu küresel gıda krizini hafifletmek için anlaşmanın tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde desteklemektedir." dedi.

        MSB SAATİ DUYURMUŞTU
        Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından çıkacak tahıl yüklü ilk geminin Odesa Limanı'ndan saat 08.30'da hareket etmesi konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

        SAAT 08.30'DA ODESA LİMANI'NDAN HAREKET ETMESİ KONUSUNDA MUTABIK KALINDI
        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yoğun çalışmaları sonucunda tahıl yüklü ilk geminin saat 08.30'da Odesa Limanı'ndan hareket etmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

        Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gideceği bildirilen açıklamada, "22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.

            UKRAYNALI ÇİFTÇİLER LİMANLARDAN TAHIL GEMİLERİNİN ÇIKIŞINI BEKLİYOR
            Ukraynalı çiftçiler, savaşın devam ettiği ülkedeki limanlardan tahıl ve gıda yüklü gemilerin çıkmasıyla ellerindeki tahılların satışının hız kazanmasını umuyor.

            Ukrayna'da yıllardır her sene binlerce ton tahıl hasadı yapan çiftçiler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin İstanbul'da imzalanması sonrası gemilerin limanlardan çıkmasını bekliyor.



            Odessa bölgesinde bir köyde yüzlerce ton buğday ve arpanın bulunduğu hangar sahibi ve tarlalarda hasada devam eden 48 yaşındaki çiftçi Viyaçeslav Nemerjitskiy, tahıl sevkiyatı için gemilere koridor sağlayacak anlaşmayı değerlendirdi.

            Nemerjitskiy, 26 yıldan fazladır buğday, arpa ve diğer tarım ürünleri yetiştirdiğini, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle aylardır tahıl ihracatında ciddi zorluklar yaşadıklarını söyledi.



            Dünyadaki tahıl krizinin önüne geçmek için Türkiye'nin desteğiyle İstanbul'da son derece önemli bir anlaşmanın imzalandığını belirten Nemerjitskiy, "Bu (anlaşmanın imzalanması) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimidir. Bu sürecin en önemli çalışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Bu işin organizatörlüğünü de o yaptı." dedi.

            TÜRKİYE FAKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİ
            Deposunda çeşitli tahıllardan 1500 tona yakın mahsul bulunduğunu kaydeden Nemerjitskiy, bunların bir kısmının geçen yılın, bir kısmınınsa bu yılın hasadı olduğunu ifade etti. Nemerjitskiy, savaşa bağlı olarak limanların kapanması ve fiyatların değişmesi nedeniyle elindeki ürünlerin büyük miktarını satamadığını belirtti.


                Nemerjitskiy, savaşa rağmen çeşitli yollardan az da olsa tahıl ihracatının mümkün olduğunu ancak bunun çok az miktarlarda gerçekleştiğini kaydederek İstanbul'da imzalanan anlaşma sonrası gelişmeleri ve gemilerin limanlardan çıkacağı günü büyük merakla beklediğini söyledi.
                Ukrayna tahılının, Avrupa'dakinden çok daha ucuz olduğunu, bu nedenle tüm dünyada tercih edildiğini belirten Nemerjitskiy, "Fiyatlar da savaştan olumsuz etkilendi. Umarız dürüst bir piyasa olur ve ürünlerimizi uygun fiyattan satabiliriz." dedi.

                Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasının tarafı olmasından duyduğu endişeleri dile getiren Nemerjitskiy, tahıl sevkiyatı Türkiye'nin kontrolünde yapılacağı için ürünlerin tahliyesinin de daha güvenli ortamda yapılacağını ifade etti.

                Nemerjitskiy "Türkiye'nin bu sürece dahil olması, tahıl stoklarımızı satmak, kiraları, vergileri ve maaşları ödemek konusunda umut veriyor." diye konuştu.

                Türkiye'nin girişimleriyle uygulamaya konulan "tahıl koridoru" planı işlemeye başladı. İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılmasının ardından ilk geminin yüklendiği haberi geldi. Geminin mısır yüklü olduğu kaydedilirken, boş gemiler ve yükü tahıl olmayan gemilerin limanlardan çıkmasına izin verilmeyeceği bildirildi. 16 gemi konvoy halinde ayrılacak. İlk durak İstanbul olacak. Gemiler, yola çıktığı andan itibaren İHA'larla ve uyduyla izlenecek. Ukrayna limanlarından gelecek ilk geminin 3 Ağustos'ta Türk karasularında olması bekleniyor.

                ŞEFFAF BİLGİ VERMELERİ GEREKECEK
                25 milyon ton tahılı dünyaya ulaştıracak koridorun bütün kontrolü İstanbul'da kurulacak merkezde gerçekleştirilecek. Küresel gıda fiyatlarını düşürecek koridorun etkin şekilde çalışması için önlemler alındı. Buna göre gemilerin takibi uydudan ve İHA'larla yapılacak. Kontroller varış limanında gerçekleştirilecek. Sinyalini kapatan, liman uğrak noktaları konusunda şeffaf bilgi vermeyen gemiler Türk karasularına alınmayacak. Rusya da tahıl ve gübre ihracatı yapabilecek.

                    50 SAVAŞ ESİRİNİ KİM ÖLDÜRDÜ
                    Rusya ile Ukrayna, Donetsk bölgesinin işgal altındaki bölümünde onlarca Ukraynalı savaş esirinin öldüğü saldırı nedeniyle birbirlerini suçladılar. Rusya tarafı saldırıda 50 savaş esirinin öldüğünü duyurdu. Rusya'ya göre saldırıyı Kiev tarafı kasıtlı şekilde yaptı. Ukrayna yönetimi ise BM'den tarafsız bir soruşturma açılmasını istedi.



                    BM: TÜM ŞARTLAR HAZIR
                    Ukrayna lideri Volodimir Zelenski dün bir kez daha tahıl sevkiyatı ile ilgili olarak açıklama yaptı. Önceki gün Odessa limanında Türk bandıralı gemiyi ziyaret eden Zelenski, hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Birlemiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada ise gemilerin hareketi için şartların hazır olduğu kaydedildi.
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