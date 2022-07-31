Başkan Erdoğan Ordu'dan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Sen korkaksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ordu'daydı. Yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katıldı. Önemli açıklamalar yaptı...

Bugün bütün dünya krizlerin pençesinde kıvranırken biz üretimimizle dolu dizgin hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz. Elbette bizim de sıkıntılarımız yok değil var ama biz bunları aşabilecek güçteyiz.

Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak ayaklarındaki prangalardan kurtarınca gördük ki 20 yılda, asırlık işler yapmak mümkünmüş. Bu ülkenin sağlık sistemini 20 yılda adeta sıfırdan kurmak mümkünmüş.

Artık sinsi oyunlarla istikameti belirlenen hizaya getirilen Türkiye yok. Biz ülke ve millet olarak hem insani sınamalardan alnımızın akıyla çıktık. 2023'e inşallah hedeflerimize ulaşarak atlattığımızda önümüzde yepyeni bir dünya, gelecek olduğunu göreceğiz.

Siz ülkenin 20 yıllık kazanımlarına sahip çıktıkça, sandıkta bu kardeşinize ve ekibine en güçlü desteği verdikçe ne ordu ne büyük ve güçlü Türkiye davası sahipsiz kalacaktır.

En sonunda Bay Kemal'i kabul etti. 15 Temmuz gecesi tankların arasından Bakırköy Belelediye Başkanı'nın evine gidiyor. Adam yalancı ya haberim olsa ben beklerdim diyor. 10 binlerce kişi bekliyor. Sen korkaksın.