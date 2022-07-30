Başkan Erdoğan ve Ordulu vatandaş arasında gülümseten diyalog: Fındık kaç lira olsun?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu ziyaretinde ayağının tozuyla fındık bahçesi ziyaret etti.
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bulunan Ordu-Giresun Havalimanı'na indikten sonra yol üzerinde bir fındık bahçesini ziyaret eden Başkan Erdoğan, burada biraz dinlendi.
Erdoğan fındık bahçesi sahibi Mustafa Yeşilyurt ile bir süre sohbet etti.
BAŞKAN ERDOĞAN VE VATANDAŞ ARASINDA GÜLÜMSETEN DİYALOG
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ordulu üreticinin diyaloğu gülümsetti.
"Fındık kaç lira olsun" diye soran Başkan Erdoğan'a cevap olarak vatandaşın "Ordu'nun plakası 52 olsun" ifadeleriyle yanıt vermesi sonrası gülüşmeler yaşandı.