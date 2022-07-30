Başkan Erdoğan ve Ordulu vatandaş arasında gülümseten diyalog: Fındık kaç lira olsun?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu ziyaretinde ayağının tozuyla fındık bahçesi ziyaret etti.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bulunan Ordu-Giresun Havalimanı'na indikten sonra yol üzerinde bir fındık bahçesini ziyaret eden Başkan Erdoğan, burada biraz dinlendi.

Erdoğan fındık bahçesi sahibi Mustafa Yeşilyurt ile bir süre sohbet etti.