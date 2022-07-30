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    • 30.07.2022 17:45
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    Başkan Erdoğan ve Ordulu vatandaş arasında gülümseten diyalog: Fındık kaç lira olsun?

    Toplu açılış töreni için Ordu'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ordulu bir vatandaş arasındaki fındık fiyatı diyaloğu gülümsetti. "Fındık kaç lira olsun" diye soran Başkan Erdoğan'a cevap olarak vatandaşın "Ordu'nun plakası 52 olsun" ifadeleriyle yanıt vermesi sonrası gülüşmeler yaşandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fındık kaç lira olsun?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu ziyaretinde ayağının tozuyla fındık bahçesi ziyaret etti.

    Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bulunan Ordu-Giresun Havalimanı'na indikten sonra yol üzerinde bir fındık bahçesini ziyaret eden Başkan Erdoğan, burada biraz dinlendi.

    Erdoğan fındık bahçesi sahibi Mustafa Yeşilyurt ile bir süre sohbet etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN VE VATANDAŞ ARASINDA GÜLÜMSETEN DİYALOG
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ordulu üreticinin diyaloğu gülümsetti.

    "Fındık kaç lira olsun" diye soran Başkan Erdoğan'a cevap olarak vatandaşın "Ordu'nun plakası 52 olsun" ifadeleriyle yanıt vermesi sonrası gülüşmeler yaşandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık bahçesi ziyaretine AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve milletvekilleri katıldı.
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