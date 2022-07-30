Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni unvan: Emekli CHP Genel Müdürü

BİZİM HAZIRLIKLARIMIZA SAHİPLENİYORLAR

Ordu her geçen gün daha güzel ve daha da güzel olacak. Ordu'dan öyle bir ses verin ki ülkemizin de dünyanın da her yerinden duyulsun. Ordu evlatlarımıza bırakacağımız miras 2053 vizyonuna sahip çıkacak mısın? Milletimize boyun eğdirme peşinde olanların kursaklarında bırakmaya hazır mısın? Siz ülkenin 20 yıllık kazanımlarına sahip çıktıkça, sandıkta bu kardeşinize ve ekibine en güçlü desteği verdikçe ne ordu ne büyük ve güçlü Türkiye davası sahipsiz kalacaktır. Biz ülkemize kazandırdıklarımızı anlattıkça birilerinin yüreği daralıyor. Bu daralmanın etkisiyle hazırlıklarını yaptığımız hizmetleri kendi hedefleri gibi sahiplenmeye kalkıyorlar. Kurumları batırmaktan milleti rezil etmekten başka faydaları görülmemiştir. Bay Kemal SSK başında değil miydi? Batırmadı mı? Oraları ne hale getirdi. Şimdi hastanelerimiz birbirinden güzel. Bir şehir hastanesi de Ordu'ya yapıyoruz.