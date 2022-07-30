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    • 30.07.2022 18:46
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    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni unvan: Emekli CHP Genel Müdürü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Bay Kemal' ibaresini sahiplendiğini söylen Erdoğan, "Biz hiçbir siyaset üretmediği için bu unvanı vermiştik. Bir de CHP Genel müdürü unvanını eklemeli. Seçimden sonra emekli CHP genel müdürü unvanını eklese iyi olur" dedi. Erdoğan ayrıca, 'biz söyledik yaptık' yalanına da tepki göstererek, "Hazırlıklarını yaptığımız hizmetleri kendi hedefleri gibi sahiplenmeye kalkıyorlar" dedi. Ayrıca Erdoğan, "Ne gibi hazırlıklar içinde olduklarını biliyoruz" dedi.

    Emekli CHP Genel Müdürü

    Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

    6'LI ORDU'DAN OY BEKLEME

    Bu ülkenin sağlık sistemini 20 yılda adeta sıfırdan kurmak mümkünmüş. Bu ülkenin yoldan havalimanına, temel ihtiyaçlarını 20 yılda karşılamak mümkünmüş. Ordu-Giresun Havalimanı'nı yaptık mı? Biz yaptık. Artık benim Ordulu, Giresunlu kardeşim çok kısa zamanda rahatlıkla Ordu'ya ve Giresun'a gelip gidiyor. Demek ki aşk ile koşan yorulmaz. Biz de bunu yaptık. Ordulu kardeşim rahatlıkla uçağına biniyor, Ordu-Giresun Havalimanı'na geliyor. Demek ki oluyormuş. Bu ülkenin uluslararası itibarını, her alanda 20 yılda zirveye çıkarmak mümkünmüş. Biz tüm bunları nasıl başardıysak, İnşallah bugünkü sıkıntıları da çözeceğiz, bundan sonraki atılımları da gerçekleştireceğiz.

    ARTIK SİNSİ OYUNLARA GETİRİLEN TÜRKİYE YOK

    Şu anda ben bu karşımdaki muhteşem katılımı görünce Elhamdülillah diyorum. Artık sinsi oyunlarla istikameti belirlenen, her 10 yılda bir hizaya getirilen Türkiye yok. Biz ülke ve millet olarak hem insani sınamalardan alnımızın akıyla çıktık, hem de kendi çıkarlarımızı koruma hususunda taviz vermedik. 2023'e inşallah hedeflerimize ulaşarak atlattığımızda önümüzde yepyeni bir dünya, gelecek olduğunu göreceğiz. Yepyeni bir Türkiye'nin inşa edileceğini göreceğiz değil mi? Güzel bir pankart gördüm; fındık dalda tekleme, 6'lı masa Ordu'dan oy bekleme. Benim Ordulum böyle işte, haddini bildirmekse bildirir.

    BİZİM HAZIRLIKLARIMIZA SAHİPLENİYORLAR

    Ordu her geçen gün daha güzel ve daha da güzel olacak. Ordu'dan öyle bir ses verin ki ülkemizin de dünyanın da her yerinden duyulsun. Ordu evlatlarımıza bırakacağımız miras 2053 vizyonuna sahip çıkacak mısın? Milletimize boyun eğdirme peşinde olanların kursaklarında bırakmaya hazır mısın? Siz ülkenin 20 yıllık kazanımlarına sahip çıktıkça, sandıkta bu kardeşinize ve ekibine en güçlü desteği verdikçe ne ordu ne büyük ve güçlü Türkiye davası sahipsiz kalacaktır. Biz ülkemize kazandırdıklarımızı anlattıkça birilerinin yüreği daralıyor. Bu daralmanın etkisiyle hazırlıklarını yaptığımız hizmetleri kendi hedefleri gibi sahiplenmeye kalkıyorlar. Kurumları batırmaktan milleti rezil etmekten başka faydaları görülmemiştir. Bay Kemal SSK başında değil miydi? Batırmadı mı? Oraları ne hale getirdi. Şimdi hastanelerimiz birbirinden güzel. Bir şehir hastanesi de Ordu'ya yapıyoruz.

        YENİ UNVAN

        Bizim kendisiyle dalga geçmek için dile getirdiğimiz laflardan medet umuyor. En sonunda Bay Kemal'i kabul etti. Kendisini Bay Kemal'i benimsemiş ki ismi yerine kullanmaya başladı. Biz hiçbir siyaset üretmediği için bu unvanı vermiştir. Bir de CHP Genel müdürü unvanını eklemeli. Seçimden sonra emekli CHP genel müdürü unvanını eklese iyi olur. Bunların milletin değerleriyle bir ilgileri olmadığı gibi sıkıya gelince kaçıp televizyon seyretmeyi tercih ettiklerini 15 temmuzdan hatırlıyorsunuz değil mi? 15 Temmuz gecesi tankların arasından Bakırköy belediye başkanının evine gidiyor. Adam yalancı ya haberim olsa ben beklerdim diyor. 10 binlerce kişi bekliyor. Sen korkaksın.
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