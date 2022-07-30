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    • Haberler
    • 30.07.2022 23:21
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    • 30.07.2022 23:21
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    İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul - ortaokul kayıt tarihleri başladı mı, son gün ne zaman? Çocuğum hangi okula gidecek?

    Ortokul ve ilkokul kayıt tarihleri, velilerin gündeminde yer alıyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına girilirken öğrenciler hangi okula kayıt olacak merakla araştırılıyor. Adrese dayalı kayıt sistemine nedeniyle de 'Çocuğum hangi okula gidecek?' sorusu da öne çıkıyor. Peki, okul kayıtları ne zaman başlıyor- bitiyor?

    takvim.com.tr
    İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor?

    İlkokul ve ortaokul tarihleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar...

    İLKOKUL - ORTAOKUL KAYIT TARİHLERİ

    MEB tarafından yayımlanan yazıda ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğerncilerin kayıt işlemleri herhangi bir başvuru gerektirmeksizin e-okul sistemi üzerinden yapıldı. Kayıt süreci 1 Temmuz'da başladı. Ağustos 31'de son buluyor.

    Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.

    Veliler "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.

    Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.

        ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

        Veliler e-devlet "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" sayfası üzerinden şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak çocuğunun hangi okula gideceğini öğrenebiliyor.

        MEB AKADEMİK TAKVİMİ 2022-2023

        Okulların açılması: 12 Eylül 2022

        İlk ara tatil: 14 Kasım-18 Kasım 2022

        Şubat tatili: 23 Ocak-03 Şubat 2023

        İkinci ara tatil: 17-20 Nisan 2023

        Okulların kapanması: 16 Haziran 2023
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