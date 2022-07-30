Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 30.07.2022 16:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.07.2022 16:50
    ABONE OL

    A101'de DEV İNDİRİM! Dana sucuk, zeytinyağı sebze ve meyve fiyatlarını gören koşuyor! 30 Temmuz 2022 A101 fiyat listesi

    A101'in 30 Temmuz 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında geçerli indirimli aktüel ürünler kataloğunda kaçırılmayacak indirim balşladı. Peki, A101 indirimli ürünler neler? A101 indirimli ürünler listesi neler? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    A101’de DEV İNDİRİM! Dana sucuk, zeytinyağı sebze ve meyve fiyatlarını gören koşuyor! 30 Temmuz 2022 A101 fiyat listesi

    Her hafta indirimli ürünlerini aktüel ürünler kataloğunda yayımlayan dev zincir markette bu hafta da pek çok ürün indirimli etiket fiyatıyla raflarda yerini almaya başladı. İşte A101 indirimli fiyat listesi...

    Muratbey Sürmeli Tam Yağlı Beyaz Peynir 400g: 37,50 TL
    Ekici Tam Yağlı Süzme Peynir 400g: 27,95 TL
    Torku Dana Kasap Sucuk 400g: 43,50 TL
    Torku Sade / Kakaolu Tahin Helvası 500g: 25,75 TL
    Kaşık-la Dana Etli Kayseri Mantısı 500g: 19,95 TL

    Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500g: 14,95 TL
    Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350g: 14,95 TL.
    Eti Finger Bisküvi 900g: 19,95 TL.
    Eti Gong Mısır & Pirinç Patlağı 64g: 3,50 TL
    Eti Pizza Kraker 76g: 2,75 TL.
    Hayat Su 5 Litre: 7,95 TL'den

        Salkım Domates indirimli fiyatı:12,90 TL
        Sivri Biber indirimli fiyatı:17,90 TL
        Çengelköy Salatalık indirimli fiyatı: 9,90 TL
        Armut indirimli fiyatı:18,90 TL
        Kavun indirimli fiyatı: 7,45 TL
        Mantar indirimli fiyatı: 9,90 TL
        Karpuz indirimli fiyatı: 2,95 TL

        İthal Muz indirimli fiyatı: 22,90 TL
        Patates indirimli fiyatı: 7,90 TL
        Soğan indirimli fiyatı: 7,90 TL
        Kıvırcık indirimli fiyatı: 3,95 TL
        Maydanoz indirimli fiyatı: 1,95 TL
        Domates indirimli fiyatı: 9,90 TL
        Marul indirimli fiyatı: 3,95 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Devlet vatandaşlarının kanını yerde bırakmaz
        Haberler Haberler A101'de DEV İNDİRİM! Dana sucuk, zeytinyağı sebze ve meyve fiyatlarını gören koşuyor! 30 Temmuz 2022 A101 fiyat listesi
            SON DAKİKA