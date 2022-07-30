A101’de DEV İNDİRİM! Dana sucuk, zeytinyağı sebze ve meyve fiyatlarını gören koşuyor! 30 Temmuz 2022 A101 fiyat listesi

Her hafta indirimli ürünlerini aktüel ürünler kataloğunda yayımlayan dev zincir markette bu hafta da pek çok ürün indirimli etiket fiyatıyla raflarda yerini almaya başladı. İşte A101 indirimli fiyat listesi...
Muratbey Sürmeli Tam Yağlı Beyaz Peynir 400g: 37,50 TL
Ekici Tam Yağlı Süzme Peynir 400g: 27,95 TL
Torku Dana Kasap Sucuk 400g: 43,50 TL
Torku Sade / Kakaolu Tahin Helvası 500g: 25,75 TL
Kaşık-la Dana Etli Kayseri Mantısı 500g: 19,95 TL
Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500g: 14,95 TL
Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350g: 14,95 TL.
Eti Finger Bisküvi 900g: 19,95 TL.
Eti Gong Mısır & Pirinç Patlağı 64g: 3,50 TL
Eti Pizza Kraker 76g: 2,75 TL.
Hayat Su 5 Litre: 7,95 TL'den