Seri üretime hazırlanan TOGG'dan yeni paylaşım: Ticaret Bakanı Mehmet Muş test etti

HEDEF 1 MİLYON ADET ARAÇ

Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

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