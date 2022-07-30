Seri üretime hazırlanan TOGG'dan yeni paylaşım: Ticaret Bakanı Mehmet Muş test etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 25 Haziran 2018'de kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), kuruluşunun üzerinden geçen 4 yılın ardından Türkiye'nin vizyon projelerinden olan otomobili banttan indirmeye hazırlanıyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 29 Ekim'de seri üretime hazır hale gelmesi beklenen Togg tesisini ziyaret etti.
TEST SÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ
Muş, Gemlik tesisine gerçekleştirdiği ziyarette, Togg ile test sürüşü yaptı.
Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu ayki Yönetim Kurulu toplantımızı deneme üretimlerine başladığımız Gemlik Tesisimizde yaptık. Toplantımızın ardından tesislerimizi ziyaret eden Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile bir istişare toplantısı ve test sürüşü gerçekleştirdik." ifadeleri kullanıldı.