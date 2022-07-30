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    • 30.07.2022 16:04
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    Seri üretime hazırlanan TOGG'dan yeni paylaşım: Ticaret Bakanı Mehmet Muş test etti

    Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg için geri sayım sürüyor. Yıllarca ithal otomobillere binen Türk halkının, en büyük hayallerinden biri olan yerli üretim otomobil için 29 Ekim'de seri üretim başlıyor. Seri üretimin gerçekleşeceği Gemlik tesisini ziyaret eden Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Togg ile test sürüşü yaptı.

    Seri üretime hazırlanan TOGG’dan yeni paylaşım

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 25 Haziran 2018'de kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), kuruluşunun üzerinden geçen 4 yılın ardından Türkiye'nin vizyon projelerinden olan otomobili banttan indirmeye hazırlanıyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 29 Ekim'de seri üretime hazır hale gelmesi beklenen Togg tesisini ziyaret etti.

    TEST SÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ
    Muş, Gemlik tesisine gerçekleştirdiği ziyarette, Togg ile test sürüşü yaptı.

    Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu ayki Yönetim Kurulu toplantımızı deneme üretimlerine başladığımız Gemlik Tesisimizde yaptık. Toplantımızın ardından tesislerimizi ziyaret eden Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile bir istişare toplantısı ve test sürüşü gerçekleştirdik." ifadeleri kullanıldı.

    Paylaşımda, Gemlik tesisinden görüntülerin yanı sıra Bakan Muş'un Togg'un direksiyonuna geçerek test sürüşünde bulunduğu video da yer aldı.

    29 EKİM'DE ÜRETİM TESİSİ AÇILACAK
    Öte yandan, 29 Ekim'de Togg tesisinin seri üretime hazır hale gelmesi bekleniyor.

        Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

        ELEKTRİK SUV PAZARA ÇIKACAK
        Uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV pazara çıkacak.

        Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek.

            HEDEF 1 MİLYON ADET ARAÇ
            Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

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