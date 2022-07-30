Haftalık koronavirüs tablosu yayımlandı: Vaka sayısı 365 bin 424 oldu!



Haftalık koronavirüs tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Buna göre, tabloda yer alan verilere göre, 18-24 Temmuz'da haftalık vaka sayısı 365 bin 424 oldu. 18-24 Temmuz haftasında koronavirüsten 157 kişi hayatını kaybederken 265 bin 962 kişi ise iyileşti.





Toplam Vaka Sayısı 15. 889.495 olduğu açıklandı. Toplam vefat sayısının da 99 bin 341 kişi olduğu kaydedildi.

AŞILAMA 150 MİLYONU AŞTI

Sağlık Bakanlığı, aşılamaya ilişkin son verileri de paylaştı. Bugüne kadar, 58 milyona yakın 1'inci doz, 53 milyonun üzerinde 2'nci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 150 milyon 453 bin 133 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az 2 doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu. En az 2 doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise; Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.