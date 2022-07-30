Haftalık koronavirüs tablosu yayımlandı: Vaka sayısı 365 bin 424 oldu!

Sağlık Bakanlığının yayımladığı haftalık koronavirüs tablosuna göre 18-24 Temmuz arasında vaka sayısı 365 bin 424 olarak kayda geçti.
Haftalık koronavirüs tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Buna göre, tabloda yer alan verilere göre, 18-24 Temmuz'da haftalık vaka sayısı 365 bin 424 oldu. 18-24 Temmuz haftasında koronavirüsten 157 kişi hayatını kaybederken 265 bin 962 kişi ise iyileşti.
Toplam Vaka Sayısı 15. 889.495 olduğu açıklandı. Toplam vefat sayısının da 99 bin 341 kişi olduğu kaydedildi.
AŞILAMA 150 MİLYONU AŞTI
Sağlık Bakanlığı, aşılamaya ilişkin son verileri de paylaştı. Bugüne kadar, 58 milyona yakın 1'inci doz, 53 milyonun üzerinde 2'nci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 150 milyon 453 bin 133 doza ulaştı.
18 yaş üstünde en az 2 doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu. En az 2 doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise; Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
BİLİM KURULU ÜYESİ ÖZLÜ: KORONAVİRÜS, SOĞUK ALGINLIĞINA DÖNDÜ
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Gençseniz, kronik bir hastalığınız yoksa ve aşılıysanız çok sorun yok. Hastalanabilirsiniz ama hafif atlatacaksınız; yani endişelenmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.
VAKA SAYILARIMIZ ARTIYOR
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsün çok yaygın olduğuna dikkat çekerek vaka sayılarının bildirilenden çok yüksek olduğunu, hastalığın artık hafif atlatıldığını, riskli grupların kendini koruması gerektiğini vurguladı.
Özlü, şöyle konuştu: Vaka sayılarımız artıyor. Bizim hastanede yatış vakaları da artmaya başladı. Covid servisimizi kapatmıştık. Covid hastamız hiç yoktu. Ama son zamanlarda Covid için yatırdığımız hastalar olmaya başladı. Tekrar yoğun bakımda da şu anda hastamız var. Yoğun bakımı Covid yoğun bakım olmaktan çıkarmıştık. Tamamıyla hastalarımız bitmişti.
İNSANLAR HAFİF ATLATIYOR
Vaka sayılarında şu anda bildirilen sayılar gerçeği temsil etmiyor bence. Çok çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum vaka sayılarının. Ama toplumda artık insanlar hasta olunca eskisi gibi gidip test yaptırmıyorlar. 2020-2021'i hatırlarsanız en ufak bir öksürüğünüz, ateşimiz olsa hemen gider test yaptırırdık; 'acaba Covid mi olduk' diye korkardık. Ama şimdi insanlar bunu hafif atlatıyor; nezle, grip, soğuk algınlığı gibi atlatıyor. Dolayısıyla 'hastaneye gideyim test yaptırayım' demiyor. Onun için vaka sayılarının normalde bildirilenin çok çok üstünde olduğunu düşünüyorum.