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    • 30.07.2022 08:18
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    Haftalık koronavirüs tablosu yayımlandı: Vaka sayısı 365 bin 424 oldu!

    Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığının yayımladığı haftalık koronavirüs tablosuna göre 18-24 Temmuz arasında vaka sayısı 365 bin 424 olarak kayda geçti. Buna göre, 157 kişi hayatını kaybederken 265 bin 962 kişi ise iyileşti. Sağlık Bakanlığı, aşılamaya ilişkin son verileri de paylaştı. Bugüne kadar, 58 milyona yakın 1'inci doz, 53 milyonun üzerinde 2'nci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 150 milyon 453 bin 133 doza ulaştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Haftalık koronavirüs tablosu yayımlandı!

    Sağlık Bakanlığının yayımladığı haftalık koronavirüs tablosuna göre 18-24 Temmuz arasında vaka sayısı 365 bin 424 olarak kayda geçti.


    Haftalık koronavirüs tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Buna göre, tabloda yer alan verilere göre, 18-24 Temmuz'da haftalık vaka sayısı 365 bin 424 oldu. 18-24 Temmuz haftasında koronavirüsten 157 kişi hayatını kaybederken 265 bin 962 kişi ise iyileşti.


    Toplam Vaka Sayısı 15. 889.495 olduğu açıklandı. Toplam vefat sayısının da 99 bin 341 kişi olduğu kaydedildi.

    AŞILAMA 150 MİLYONU AŞTI
    Sağlık Bakanlığı, aşılamaya ilişkin son verileri de paylaştı. Bugüne kadar, 58 milyona yakın 1'inci doz, 53 milyonun üzerinde 2'nci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 150 milyon 453 bin 133 doza ulaştı.

    18 yaş üstünde en az 2 doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu. En az 2 doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise; Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    BİLİM KURULU ÜYESİ ÖZLÜ: KORONAVİRÜS, SOĞUK ALGINLIĞINA DÖNDÜ
    Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Gençseniz, kronik bir hastalığınız yoksa ve aşılıysanız çok sorun yok. Hastalanabilirsiniz ama hafif atlatacaksınız; yani endişelenmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

    VAKA SAYILARIMIZ ARTIYOR
    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsün çok yaygın olduğuna dikkat çekerek vaka sayılarının bildirilenden çok yüksek olduğunu, hastalığın artık hafif atlatıldığını, riskli grupların kendini koruması gerektiğini vurguladı.

    Özlü, şöyle konuştu: Vaka sayılarımız artıyor. Bizim hastanede yatış vakaları da artmaya başladı. Covid servisimizi kapatmıştık. Covid hastamız hiç yoktu. Ama son zamanlarda Covid için yatırdığımız hastalar olmaya başladı. Tekrar yoğun bakımda da şu anda hastamız var. Yoğun bakımı Covid yoğun bakım olmaktan çıkarmıştık. Tamamıyla hastalarımız bitmişti.

    İNSANLAR HAFİF ATLATIYOR
    Vaka sayılarında şu anda bildirilen sayılar gerçeği temsil etmiyor bence. Çok çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum vaka sayılarının. Ama toplumda artık insanlar hasta olunca eskisi gibi gidip test yaptırmıyorlar. 2020-2021'i hatırlarsanız en ufak bir öksürüğünüz, ateşimiz olsa hemen gider test yaptırırdık; 'acaba Covid mi olduk' diye korkardık. Ama şimdi insanlar bunu hafif atlatıyor; nezle, grip, soğuk algınlığı gibi atlatıyor. Dolayısıyla 'hastaneye gideyim test yaptırayım' demiyor. Onun için vaka sayılarının normalde bildirilenin çok çok üstünde olduğunu düşünüyorum.

        BU KADAR YAYGIN
        Etrafımıza bir bakalım çevremizde bildiğimiz, tanıdığımız, yakınımız, komşumuz, arkadaşlarımız arasında son 15 günde 20 gün içerisinde soğuk algınlığı, nezle, grip ve benzeri bir hastalık geçiren çok kişi olduğunu görürsünüz. Hatta aile boyu bunların bir arada hazırlandıklarını görürsünüz yani bu kadar yaygın şu anda ama çok şükür ki, hafif bir hastalık halinde atlatılıyor.

        AKCİĞERE ÇOK İNMİYOR
        Koronavirüsün artık genellikle akciğerlere inmediğini belirten Prof. Dr. Özlü, şöyle devam etti:
        Genelde 2-3 gün içinde temastan sonra semptomlar başlıyor. Hafif bir boğazda yanma, ağrı, geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, vücutta kırgınlık, halsizlik, yapabiliyor. Ateş bazen yapıyor. Bazen koku ve tat alma duyusu kaybı yapmaya başladı tekrar. Ama genelde akciğere çok inmiyor.

        Yani akciğerde zatürree, solunum yetmezliği çok yapmıyor. Ama bizim yatırdığımız olgular genelde yaşlı ya da kronik hastalığı olan olgular ya da bağışıklığı baskılanmış, kanser tedavisi gören ya da bağışıklığı baskılayan bazı ilaçlar kullanmakta olan kişiler. Onlarda ağır seyredebiliyor.

        ENDİŞEYE GEREK YOK
        Hastaneye yatış, yoğun bakım desteği gerektirebiliyor ve ölümcül sonuçlanabiliyor. Gençseniz, kronik bir hastalığınız yoksa ve aşılıysanız çok sorun yok. Hastalanabilirsiniz ama hafif atlatacaksınız. Yani çok endişelenmeye gerek yok.

        Şöyle düşünün nasıl ki nezle, grip, soğuk algınlığı nasıl bir hastalıksa bu da öyle bir hastalık haline dönmüş durumda. Nezle olmamak için ne yapıyorsanız ya da soğuk algınlığı olmamak için neye dikkat ediyorsanız bunu da aynı şekilde değerlendirmemiz lazım.

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        Haberler Güncel Haftalık koronavirüs tablosu yayımlandı: Vaka sayısı 365 bin 424 oldu!
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